空气净化器
健康新家，恒久享受。
使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可瞬间有效清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
健康新家，恒久享受。
采用VitaShield IPS微护盾科技
- CADR 302 m³/h
- 去除 99% 的甲醛（2 小时）
- PM2.5 去除率 > 99%
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。
快速模式可即时高速清洁空气
快速模式可即时高速清洁空气。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
智能夜间模式以静音低速运行
在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，同时降低能耗。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。
4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
特有复合高效去甲醛滤网
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
5 级风速调节让您可以根据需要来调整风速
5 级风速调节让您可以根据需要来调整风速
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 装饰环
-
铝制
- 风扇速度指示
-
位于控制面板上
- 前盖
-
香槟金
- 侧面板
-
金属银色
-
物流信息
- EAN F-box
-
87-1010355439-4
- 12NC 代码
-
883 4076 00710
- 原产地
-
韩国
-
交互
- 频率
-
50
Hz
- 电压
-
220-240
V
- 空气质量感应器
-
颗粒和气体
- 电线长度
-
2
m
- 噪音级别
-
31.6（静音）- 63（快速）
dB
- 额定功率
-
47
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
7.4
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
354 x 194 x 645
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
11.18
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
450 x 348 x 740
mm
-
替换件
- 去甲醛滤网
-
AC4147
-
性能
- 过滤甲醛
-
>99%*****
- 过滤总挥发性有机物
-
>99%******
- 过滤 PM2.5
-
>99%***
- 过滤细菌
-
>99.9%****
- 过滤甲苯
-
>99%*******
- CADR（颗粒物）**
-
302
m³/h
- *由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米 （0.02 微米）。
- *测试在 2015 年根据安全评估进行
- *过敏原指花粉、尘螨、霉菌、及宠物毛发。根据美国过敏、哮喘及室内过敏原免疫学研究机构（AAAAI）所做的研究，花粉、尘螨、霉菌及宠物毛发等均大于0.3微米。
- ****由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲醛初始浓度为 1.0¡À0.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
- ****由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，总挥发性有机物初始浓度为 6.0¡À1.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
- ******由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲苯初始浓度为 2.0¡À0.4mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
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