我的飞利浦空气净化器的空气质量环形指示灯颜色没有变化

空气质量感应器（下图中 D）需保持清洁和干燥，以确保空气净化器能正常工作，同时环形指示灯能正确提供指示。
请用湿棉签清洁空气质量感应器，然后用干棉签将其擦干。
当飞利浦空气净化器的空气质量环形指示灯的颜色始终相同，则可能是由以下原因造成。在此处了解更多信息。
注意：如下所示全部图片均只用于一般展示用途；特定产品之间会存在一些差别。
空气质量感应器（下图中 D）需保持清洁和干燥，以确保空气净化器能正常工作，同时环形指示灯能正确提供指示。
请用湿棉签清洁空气质量感应器，然后用干棉签将其擦干。
被污染的空气持续进入室内时，由空气净化器清洁的空气将被新的受污染空气替代。因此，飞利浦空气净化器中的空气质量环形指示灯不会发生变化。
请检查室外的空气质量（您可以使用 Air Matters 或类似应用程序执行此操作）。如果室外空气质量较差，请确保关闭所有窗户，这样净化的空气便不会再次被污染。
新的家具会排放有害气体达数周之久。空气质量感应器会感应到这些有害气体，质量环形指示灯也不会有所变化。
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