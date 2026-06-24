我的飞利浦空气净化器的空气质量环形指示灯颜色没有变化

被污染的空气持续进入室内时，由空气净化器清洁的空气将被新的受污染空气替代。因此，飞利浦空气净化器中的空气质量环形指示灯不会发生变化。

请检查室外的空气质量（您可以使用 Air Matters 或类似应用程序执行此操作）。如果室外空气质量较差，请确保关闭所有窗户，这样净化的空气便不会再次被污染。