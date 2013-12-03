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  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康

    带加湿功能的空气净化器

    AC4081/00

    长久保护，持久健康

    飞利浦一体式空气净化器和加湿器，让您呼吸健康空气。其独特的 VitaShield 微护盾技术可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。

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    带加湿功能的空气净化器

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    长久保护，持久健康

    具有智能空气和湿度控制

    • 颗粒物CADR：223 m³/h
    • 颗粒物CCM：P3
    • 甲醛CADR：61 m3/h
    滤网更换提醒和智能锁

    滤网更换提醒和智能锁

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气

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    3级LED指示灯,清晰显示空气质量

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    智能模式根据空气质量自动调节风速，操作更轻松

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    3 级湿度设定

    3 级湿度设定

    3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度

    1/4/8小时,轻松定时

    1/4/8小时,轻松定时

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    采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾

    采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾

    采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*

    智能双重感应器让您清晰掌握室内空气质量及湿度水平

    双重感应器可测量和控制空气质量及湿度，并提供空气质量和湿度的清晰反馈

    儿童锁帮你避免意外操作

    儿童锁帮你避免意外操作

    睡眠模式下产品低速低噪音运行,并自动熄灭所有指示灯

    睡眠模式下产品风扇速度和噪音级别将降低，并自动熄灭所有指示灯

    5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。

    5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS 塑料
      控制面板
      按钮
      颜色
      巧克力色
      风扇速度指示
      位于控制面板上

    • 物流信息

      原产地
      中国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      69 23410732733
      12NC（中国大陆）
      8834 081 00710

    • 技术规格

      电线长度
      1.8  m
      电压
      220-240  V
      频率
      50  Hz
      过滤甲醛
      90%***
      空气质量感应器
      微粒
      功率（中国）
      68  W
      噪音级别
      36  dB(A)

    • 重量和尺寸

      产品重量
      8.3  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      210 x 365 x 605  mm
      彩盒重量（含产品）
      10.2  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      291 x 447 x 672  mm

    • 性能

      过滤总挥发性有机物
      99%***
      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      223 m3/h***
      过滤 PM2.5
      99%***
      过滤细菌
      99%****
      过滤甲苯
      99%***
      过滤病毒
      99.1%****

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    • **由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试
    • *根据世界卫生组组 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米。
    • **CADR（烟味）由第三方进行测试 ***PM2.5 由第三方进行测试 (5.0 +/- 0.5) mg ***甲醛、甲苯和总挥发性有机物都由第三方在 30 立方米实验室测试 3 小时 (1.0 +/- 0.2)mg/m3、(2.0 +/- 0.4)mg/m3 以及 (6.0 +/- 1.2)mg/m3（都符合 GB/T 18801-2008, GB/T18883-2002）
    • ***抗菌性能根据 GB21551.3 采用白色葡萄球菌进行测试，初始浓度为 1*105 cfu/m3 ****经过美国 Intertek 研究院的 MS2 病毒杀灭测试（于 11 立方米空间内进行 2 小时测试），初始浓度为 1.3*107 pfu/ml

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