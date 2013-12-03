带加湿功能的空气净化器
长久保护，持久健康
飞利浦一体式空气净化器和加湿器，让您呼吸健康空气。其独特的 VitaShield 微护盾技术可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
具有智能空气和湿度控制
- 颗粒物CADR：223 m³/h
- 颗粒物CCM：P3
- 甲醛CADR：61 m3/h
滤网更换提醒和智能锁
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
3级LED指示灯,清晰显示空气质量
3级LED指示灯,清晰显示空气质量
智能模式根据空气质量自动调节风速，操作更轻松
智能模式根据空气质量自动调节风速，操作更轻松
3 级湿度设定
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
1/4/8小时,轻松定时
1/4/8小时,轻松定时
采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾
采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*
智能双重感应器让您清晰掌握室内空气质量及湿度水平
双重感应器可测量和控制空气质量及湿度，并提供空气质量和湿度的清晰反馈
睡眠模式下产品低速低噪音运行,并自动熄灭所有指示灯
睡眠模式下产品风扇速度和噪音级别将降低，并自动熄灭所有指示灯
5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。
5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 控制面板
-
按钮
- 颜色
-
巧克力色
- 风扇速度指示
-
位于控制面板上
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
69 23410732733
- 12NC（中国大陆）
-
8834 081 00710
-
技术规格
- 电线长度
-
1.8
m
- 电压
-
220-240
V
- 频率
-
50
Hz
- 过滤甲醛
-
90%***
- 空气质量感应器
-
微粒
- 功率（中国）
-
68
W
- 噪音级别
-
36
dB(A)
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
8.3
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
210 x 365 x 605
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
10.2
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
291 x 447 x 672
mm
-
性能
- 过滤总挥发性有机物
-
99%***
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
223 m3/h***
- 过滤 PM2.5
-
99%***
- 过滤细菌
-
99%****
- 过滤甲苯
-
99%***
- 过滤病毒
-
99.1%****
- **由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试
- *根据世界卫生组组 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米。
- **CADR（烟味）由第三方进行测试 ***PM2.5 由第三方进行测试 (5.0 +/- 0.5) mg ***甲醛、甲苯和总挥发性有机物都由第三方在 30 立方米实验室测试 3 小时 (1.0 +/- 0.2)mg/m3、(2.0 +/- 0.4)mg/m3 以及 (6.0 +/- 1.2)mg/m3（都符合 GB/T 18801-2008, GB/T18883-2002）
- ***抗菌性能根据 GB21551.3 采用白色葡萄球菌进行测试，初始浓度为 1*105 cfu/m3 ****经过美国 Intertek 研究院的 MS2 病毒杀灭测试（于 11 立方米空间内进行 2 小时测试），初始浓度为 1.3*107 pfu/ml
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