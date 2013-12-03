长久保护，持久健康

飞利浦一体式空气净化器和加湿器，让您呼吸健康空气。其独特的 VitaShield 微护盾技术可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。