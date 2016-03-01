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  • 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康

    空气净化器灵动加湿系列

    AC4081/01

    长久保护,持久健康

    使用飞利浦空气净化器灵动加湿系列，享受健康空气。其 VitaShield IPS 微护盾可有效地洁净空气，加湿器则可将空气湿度提高至舒适水平。健康空气提醒指示灯和智能锁确保您持久享受健康的空气。

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    空气净化器灵动加湿系列

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    长久保护,持久健康

    拥有智能空气质量及湿度控制

    • 颗粒物CADR 216 m³/h
    • 颗粒物CCM P3
    • 甲苯CADR 258 m³/h
    滤网更换提醒和智能锁

    滤网更换提醒和智能锁

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    智能模式根据空气质量自动调节风速，操作更轻松

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    1/4/8小时,轻松定时

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    采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾

    采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾

    采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*

    智能双重感应器让您清晰掌握室内空气质量及湿度水平

    双重感应器可测量和控制空气质量及湿度，并提供空气质量和湿度的清晰反馈

    智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气

    智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气

    儿童锁帮你避免意外操作

    儿童锁帮你避免意外操作

    3级LED指示灯,清晰显示空气质量

    3级LED指示灯,清晰显示空气质量

    睡眠模式下产品低速低噪音运行,并自动熄灭所有指示灯

    睡眠模式下产品风扇速度和噪音级别将降低，并自动熄灭所有指示灯

    3 级湿度设定

    3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度

    5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。

    5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电线长度
      1.8  m
      电压
      220-240  V
      额定功率
      68（中国）  W
      频率
      50  Hz
      噪音级别
      36  dB(A)

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      291 x 447 x 672  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      210 x 365 x 605  mm
      产品重量
      8.3  kg
      重量（含包装）
      10.2  kg

    • 设计和外观

      颜色
      巧克力色
      空气质量感应器
      颗粒
      机身材料
      ABS塑料
      控制面板类型
      按键
      风扇速度指示
      控制面板上

    • 性能

      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      223 ***  m³/h
      过滤细菌
      99****  %
      过滤 PM2.5
      99***  %
      过滤甲醛
      90***  %
      过滤甲苯
      99***  %
      过滤总挥发性有机化合物
      99***  %
      过滤病毒
      99.1****  %

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    • 测试菌种为白色葡萄球菌，病毒为MS2，测试条件同 ****
    • *根据世界卫生组织2008年的微生物风险评估报告，禽流感，流感病毒，军团菌，乙肝病毒和SARS冠状病毒的尺寸均大于0.02微米。
    • **CADR (Cigarette) is tested by third party ***PM2.5 is tested by third party (5.0 +/- 0.5)mg ***Formaldehyde, Toluene and TVOC are tested by third party in 30 M3 lab in 3 hours (1.0 +/- 0.2)mg/m3, (2.0 +/- 0.4)mg/m3 and (6.0 +/- 1.2)mg/m3 (all according to GB/T 18801-2008, GB/T18883-2002)
    • ***过滤细菌测试结果经第三方检测机构根据 GB 21551.3 测试得出，测试菌种为白色葡萄球菌， 初始浓度为 1*105 cfu/m3 ****通过美国 Intertek 实验室关于去除 MS2 病毒物种的测试（测试时间 2 小时，在 11 立方米测试舱内进行）， 初始浓度为 1.3*107 pfu/ml

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