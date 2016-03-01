空气净化器灵动加湿系列
长久保护,持久健康
使用飞利浦空气净化器灵动加湿系列，享受健康空气。其 VitaShield IPS 微护盾可有效地洁净空气，加湿器则可将空气湿度提高至舒适水平。健康空气提醒指示灯和智能锁确保您持久享受健康的空气。
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护,持久健康 拥有智能空气质量及湿度控制 颗粒物CADR 216 m³/h 颗粒物CCM P3 甲苯CADR 258 m³/h 滤网更换提醒和智能锁
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
智能模式根据空气质量自动调节风速，操作更轻松
智能模式根据空气质量自动调节风速，操作更轻松
1/4/8小时,轻松定时
1/4/8小时,轻松定时
采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾
采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*
智能双重感应器让您清晰掌握室内空气质量及湿度水平
双重感应器可测量和控制空气质量及湿度，并提供空气质量和湿度的清晰反馈
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
3级LED指示灯,清晰显示空气质量
3级LED指示灯,清晰显示空气质量
睡眠模式下产品低速低噪音运行,并自动熄灭所有指示灯
睡眠模式下产品风扇速度和噪音级别将降低，并自动熄灭所有指示灯
3 级湿度设定
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。
5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。
显示全部功能 显示更少功能 技术规格
原产地
产地
中国
技术规格
电线长度
1.8
m 电压
220-240
V 额定功率
68（中国）
W 频率
50
Hz 噪音级别
36
dB(A)
重量和尺寸
包装尺寸（长x宽x高）
291 x 447 x 672
mm 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
210 x 365 x 605
mm 产品重量
8.3
kg 重量（含包装）
10.2
kg
设计和外观
颜色
巧克力色 空气质量感应器
颗粒 机身材料
ABS塑料 控制面板类型
按键 风扇速度指示
控制面板上
性能
CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
223 ***
m³/h 过滤细菌
99****
% 过滤 PM2.5
99***
% 过滤甲醛
90***
% 过滤甲苯
99***
% 过滤总挥发性有机化合物
99***
% 过滤病毒
99.1****
%
测试菌种为白色葡萄球菌，病毒为MS2，测试条件同 **** *根据世界卫生组织2008年的微生物风险评估报告，禽流感，流感病毒，军团菌，乙肝病毒和SARS冠状病毒的尺寸均大于0.02微米。 **CADR (Cigarette) is tested by third party ***PM2.5 is tested by third party (5.0 +/- 0.5)mg ***Formaldehyde, Toluene and TVOC are tested by third party in 30 M3 lab in 3 hours (1.0 +/- 0.2)mg/m3, (2.0 +/- 0.4)mg/m3 and (6.0 +/- 1.2)mg/m3 (all according to GB/T 18801-2008, GB/T18883-2002) ***过滤细菌测试结果经第三方检测机构根据 GB 21551.3 测试得出，测试菌种为白色葡萄球菌， 初始浓度为 1*105 cfu/m3 ****通过美国 Intertek 实验室关于去除 MS2 病毒物种的测试（测试时间 2 小时，在 11 立方米测试舱内进行）， 初始浓度为 1.3*107 pfu/ml
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