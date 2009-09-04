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  • 持久保护，长久健康 持久保护，长久健康 持久保护，长久健康

    带加湿功能的空气净化器

    AC4083/00

    持久保护，长久健康

    使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其专业过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。

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    带加湿功能的空气净化器

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    持久保护，长久健康

    具有智能空气和湿度控制

    • 大房间
    • 40 平方米
    具有专业过滤系统

    具有专业过滤系统

    专业过滤系统采用 5 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除头发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒。* 第 3 重，活性炭过滤网能够滤除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。第 5 重，具有抑菌涂层的加湿滤网可抑制细菌和霉菌。

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

    智能夜间模式以静音低速运行

    智能夜间模式以静音低速运行

    在自动模式下，室内变暗达到 3 分钟后，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品将以 SILENT 静音低速运行并且 SILENT 静音指示灯将亮起。如果设置了定时器，HOUR 小时指示灯也会亮起。风扇速度和噪音级别也会降低，同时降低能耗。如果室内重新变亮并保持 5 分钟以上，那么产品将恢复 AUTO 自动模式下的正常工作状态。如果空气洁净，则产品将停止运行。如果空气质量较差，那么产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差

    3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度

    3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度

    3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度

    使用遥控器，一切控制尽在手中

    使用遥控器，一切控制尽在手中

    使用遥控器，一切控制尽在手中

    双感应器可测定和控制空气质量和湿度

    评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈

    智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气

    智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气

    高速强风功能可高速清洁空气

    在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。

    6 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    6 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速（控制面板上有风扇速度指示）

    睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度

    评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS 塑料
      前盖
      杏色

    • 物流信息

      EAN F-box
      87 1010348315 1
      12NC 代码
      883 4083 01711
      原产地
      韩国

    • 交互性

      频率
      50  Hz
      电压
      220-240  V
      空气质量感应器
      微粒
      电线长度
      2  m
      噪音级别
      22（静音）- 47（最高风速）  dB
      有效区域
      最多 40  m²
      额定功率
      30  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      10.6  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      400 x 255 x 580  mm
      彩盒重量（含产品）
      13.38  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      500 x 350 x 680  mm

    • 替换

      活性炭过滤网
      AC4143
      加湿过滤网
      AC4145
      HEPA 过滤网
      AC4144
      多重防护过滤网
      AC4141
      软水器
      AC4146

    • 性能

      CADR 净化空气率（灰尘和花粉）
      200  m³/h
      过滤氨气
      97% JEM1467（在 1 立方米的空间内高速运转超过 60 分钟）
      过滤细菌
      99.9%  %
      过滤苯
      97% JEM1467（在 1 立方米的空间内高速运转超过 60 分钟）
      过滤灰尘/花粉
      97%（0.3 微米）
      过滤甲醛
      94% JEM1467（在 1 立方米的空间内高速运转超过 60 分钟）
      可过滤掉黄沙
      99.9%

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    • 世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。

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