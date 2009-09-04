专业过滤系统采用 5 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除头发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒。* 第 3 重，活性炭过滤网能够滤除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。第 5 重，具有抑菌涂层的加湿滤网可抑制细菌和霉菌。
需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
在自动模式下，室内变暗达到 3 分钟后，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品将以 SILENT 静音低速运行并且 SILENT 静音指示灯将亮起。如果设置了定时器，HOUR 小时指示灯也会亮起。风扇速度和噪音级别也会降低，同时降低能耗。如果室内重新变亮并保持 5 分钟以上，那么产品将恢复 AUTO 自动模式下的正常工作状态。如果空气洁净，则产品将停止运行。如果空气质量较差，那么产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
使用遥控器，一切控制尽在手中
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。
自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。
6 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速（控制面板上有风扇速度指示）
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
设计规格
物流信息
交互性
重量和尺寸
替换
性能
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