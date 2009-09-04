智能夜间模式以静音低速运行

在自动模式下，室内变暗达到 3 分钟后，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品将以 SILENT 静音低速运行并且 SILENT 静音指示灯将亮起。如果设置了定时器，HOUR 小时指示灯也会亮起。风扇速度和噪音级别也会降低，同时降低能耗。如果室内重新变亮并保持 5 分钟以上，那么产品将恢复 AUTO 自动模式下的正常工作状态。如果空气洁净，则产品将停止运行。如果空气质量较差，那么产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。