具有专业过滤系统

专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒*。第 3 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。