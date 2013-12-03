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AC4090/00
长久保护，持久健康
飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康空气。
颗粒物CADR：383 m³/h
颗粒物CCM：P4
专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒*。第 3 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。
内置传感器（微粒）可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
由独立测试实验室：广东省微生物分析检测中心测试得出结果
检测细菌：白色葡萄球菌