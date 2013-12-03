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AC4091/00
持久保护，健康新居
使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可快速清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。
CADR 340 m³/h
去除 99% 的甲醛（0.5 小时）
PM2.5 去除率 > 99%
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、紫色和深紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
检测细菌：白色葡萄球菌
由独立测试实验室：广东省微生物分析检测中心测试得出结果