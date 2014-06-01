空气质量指示灯设置可让您调节亮度

智能感应器可为您提供准确的室内空气质量反馈。反馈系统具有 4 个彩色指示灯：红色、深紫色和紫色以不同程度表示空气质量不够理想，蓝色则表示空气清新洁净。空气净化器可让您选择空气质量指示灯的亮度。标准模式可清晰地显示当前的空气质量级别，柔和模式则使用较低强度的光提供相同的反馈。