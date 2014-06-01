已停产
AC4096/00
持久保护，健康新居
非凡 VitaShield 微护盾采用德国技术复合高效甲醛滤网，可立即净化含有有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机物等）和污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒*）的空气。
颗粒物CADR：462 m³/h
颗粒物CCM：P4
PM2.5 去除率 > 99%
非凡的 VitaShield 微护盾智能净化系统搭配特有复合高效去甲醛滤网，可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。抑菌预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
智能感应器测量和控制室内空气质量
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 标准，烟味用作颗粒污染物
由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲醛初始浓度为 1.0¡À0.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，总挥发性有机物初始浓度为 6.0¡À1.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲苯初始浓度为 2.0¡À0.4mg/m3，测试时间 0.5-3 小时