主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

HEPA过滤网

AC4144
查找此产品的支持
  • 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康
    -{discount-value}

    HEPA过滤网

    AC4144
    查找此产品的支持

    长久保护,持久健康

    飞利浦 HEPA 滤网可有效过滤掉大于 20 纳米的微细颗粒（包括过敏原、细菌和部分病毒）*。抑菌涂层可抑制细菌和霉菌。

    官方建议零售价: ￥219.00
    查找相似产品

    HEPA过滤网

    长久保护,持久健康

    飞利浦 HEPA 滤网可有效过滤掉大于 20 纳米的微细颗粒（包括过敏原、细菌和部分病毒）*。抑菌涂层可抑制细菌和霉菌。

    相似产品

    See all filters-and-accessories

      长久保护,持久健康

      HEPA 过滤网确保纯净空气

      当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

      当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

      当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

      过滤大于 20 纳米的微小颗粒*

      *与多功能过滤网相结合，HEPA 过滤网可过滤掉体积大于 20 纳米的微小颗粒，包括细菌、灰尘、过敏原和部分病毒。世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。

      抗菌涂层可抑制细菌和霉菌

      可过滤掉细菌、霉菌以及大于 20 纳米的微细颗粒。抑制细菌滋生。HEPA 也可以过滤掉多功能过滤网未能过滤的颗粒。

      健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

      健康保证智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。适用于飞利浦空气净化器 AC4072、AC4074、AC4083、AC4084、AC4085 和 AC4086

      技术规格

      • 设计规格

        颜色
        白色（表面）

      • 物流信息

        原产地
        韩国

      • 重量和尺寸

        产品重量
        0.25  千克
        彩盒重量（含产品）
        0.45  千克
        AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
        283 x 25 x 369  毫米
        彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
        293 x 35 x 412  毫米

      • 替换

        适用于飞利浦空气净化器
        AC4014、AC4072、ACP073、AC4074、AC4083、AC4084、AC4085、AC4086

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 根据世界卫生组织 (WHO) 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米。