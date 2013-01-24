长久保护,持久健康
飞利浦 HEPA 滤网可有效过滤掉大于 20 纳米的微细颗粒（包括过敏原、细菌和部分病毒）*。抑菌涂层可抑制细菌和霉菌。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护,持久健康
飞利浦 HEPA 滤网可有效过滤掉大于 20 纳米的微细颗粒（包括过敏原、细菌和部分病毒）*。抑菌涂层可抑制细菌和霉菌。
当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。
*与多功能过滤网相结合，HEPA 过滤网可过滤掉体积大于 20 纳米的微小颗粒，包括细菌、灰尘、过敏原和部分病毒。世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。
可过滤掉细菌、霉菌以及大于 20 纳米的微细颗粒。抑制细菌滋生。HEPA 也可以过滤掉多功能过滤网未能过滤的颗粒。
健康保证智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。适用于飞利浦空气净化器 AC4072、AC4074、AC4083、AC4084、AC4085 和 AC4086
设计规格
物流信息
重量和尺寸
替换