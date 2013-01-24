长久保护,持久健康
这款飞利浦特有复合高效去甲醛滤网具有高吸收活性炭，可在瞬间过滤掉甲醛和其他总挥发性有机物。此外，该过滤网还可有效过滤过敏原和细菌。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护,持久健康
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长久保护,持久健康
这款飞利浦特有复合高效去甲醛滤网具有高吸收活性炭，可在瞬间过滤掉甲醛和其他总挥发性有机物。此外，该过滤网还可有效过滤过敏原和细菌。
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。该滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含甲醛和其他有害气体的空气。水平和垂直过滤效果皆佳。
当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。
健康保证智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。适用于飞利浦空气净化器 AC4076
设计规格
物流信息
重量和尺寸
替换