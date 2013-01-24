主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

去甲醛滤网

AC4147
  • 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康
    -{discount-value}

    去甲醛滤网

    AC4147

    长久保护,持久健康

    这款飞利浦特有复合高效去甲醛滤网具有高吸收活性炭，可在瞬间过滤掉甲醛和其他总挥发性有机物。此外，该过滤网还可有效过滤过敏原和细菌。

    官方建议零售价: ￥599.00

    去甲醛滤网

    长久保护,持久健康

    这款飞利浦特有复合高效去甲醛滤网具有高吸收活性炭，可在瞬间过滤掉甲醛和其他总挥发性有机物。此外，该过滤网还可有效过滤过敏原和细菌。

    长久保护,持久健康

    这款飞利浦特有复合高效去甲醛滤网具有高吸收活性炭，可在瞬间过滤掉甲醛和其他总挥发性有机物。此外，该过滤网还可有效过滤过敏原和细菌。

    官方建议零售价: ￥599.00

    去甲醛滤网

    长久保护,持久健康

    这款飞利浦特有复合高效去甲醛滤网具有高吸收活性炭，可在瞬间过滤掉甲醛和其他总挥发性有机物。此外，该过滤网还可有效过滤过敏原和细菌。

    相似产品

    See all filters-and-accessories

      长久保护,持久健康

      立即过滤甲醛和总挥发性有机物

      立即过滤甲醛和总挥发性有机物

      特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。该滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含甲醛和其他有害气体的空气。水平和垂直过滤效果皆佳。

      当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

      当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

      当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

      健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

      健康保证智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。适用于飞利浦空气净化器 AC4076

      技术规格

      • 设计规格

        颜色
        灰色（表面）

      • 物流信息

        原产地
        中国

      • 重量和尺寸

        产品重量
        0.91  千克
        彩盒重量（含产品）
        1.09  千克
        AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
        278 x 45 x 363  毫米
        彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
        288 x 51 x374  毫米

      • 替换

        适用于飞利浦空气净化器
        AC4016、ACP017、AC4076、ACP077

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品