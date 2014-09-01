应用程序显示家中和城市的实时空气质量

飞利浦智能空气应用程序按十分制显示空气净化器的智能传感器测得的实时空气颗粒水平。您将掌握家中全新的空气颗粒水平，包括 PM2.5 指标，并获得如何改善空气的提示。除此之外，您可以从主要城市中 XXX 个地方的空气传感器中选择您需要的传感器，这些传感器提供了空气质量指数水平，包括 PM2.5 和有害气体。