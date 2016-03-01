智控净化器
长久保护,持久健康
飞利浦智能空气净化器可在智能手机上显示您所在家乡和城市的实时空气质量级别，您可以通过手机对其进行控制。如果空气质量达到不安全级别，您会在应用程序上看到清晰的空气过滤状态并收到提示，以便采取措施 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护,持久健康
通过智能手机跟踪并控制空气质量
- 颗粒物CADR 360 m³/h
- 颗粒物CCM P4
- PM2.5 去除率 > 99%
专业过滤系统，采用德国技术
可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*
应用程序会显示空气过滤网状态概览，并提醒何时需要更换
通过应用程序清楚显示的概览，方便地检查 4 个过滤网的剩余寿命，并在需要更换过滤网时获得通知。
通过应用程序智能控制空气净化器
通过飞利浦智能空气应用程序智能控制空气净化器的风扇转速，确保您总是呼吸更健康的空气。将其设置为自动模式后，智能空气净化器将根据空气质量水平自动调节风扇转速。如果通过应用程序进行手动操作，您可以决定自己喜欢的风扇转速。
支持 Wi-Fi 的智能空气净化器
飞利浦智能空气净化器支持 Wi-Fi。它可以连接到家庭 Wi-Fi 网络，所以可以放在家中的任何地方。在它通过 Wi-Fi 或 3G 和 4G 工作时，您可以从任何地方控制智能空气净化器。
4 色 LED 指示灯可清晰地显示空气质量水平
指示灯可在智能空气应用程序和智能空气净化器上清晰显示空气质量水平。
空气质量达到危险水平时收到警报
当室内室外的空气质量达到危险水平时，您将在智能手机上收到警报。应用程序会提供改善空气质量的提示，这样您就能采取相应措施。
室内和室外空气质量趋势和指导
掌握家中和户外的空气趋势，获得始终保持理想空气质量的相应指导。
应用程序显示家中和城市的实时空气质量
飞利浦智能空气应用程序按十分制显示空气净化器的智能传感器测得的实时空气颗粒水平。您将掌握家中全新的空气颗粒水平，包括 PM2.5 指标，并获得如何改善空气的提示。除此之外，您可以从主要城市中 XXX 个地方的空气传感器中选择您需要的传感器，这些传感器提供了空气质量指数水平，包括 PM2.5 和有害气体。
静音模式可降低风扇转速噪音并关闭指示灯
在您睡眠时，可选择应用程序或设备上的静音模式，智能空气净化器将调低风扇转速，将噪音水平降到静音模式，同时产品上的所有指示灯全部关闭。
6档选择
6档选择，您可轻松根据所需设定模式/调节风速
技术规格
-
原产地
- 产地
-
韩国
-
技术规格
- 电线长度
-
2
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
58
W
- 频率
-
50
Hz
- 噪音级别
-
38
dB(A)
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
444 x 305 x 815
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
359 x 226 x 735
mm
- 产品重量
-
7.45
kg
- 重量（含包装）
-
10.14
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
高光白，闪耀金
- 控制面板颜色
-
镜面触控板
- 空气质量感应器
-
颗粒
- 机身材料
-
ABS塑料
- 风扇速度指示
-
控制面板上
-
替换件
- 活性炭过滤网
-
AC4153
- HEPA 过滤网
-
AC4154
- 多重防护过滤网
-
AC4151
-
性能
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
341**
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9 **
%
- 过滤 PM2.5
-
99**
%
- 过滤甲醛
-
90**
%
- 过滤甲苯
-
>99（3 小时）**
%
- 过滤总挥发性有机化合物
-
>99（3 小时）**
%
- 过滤病毒
-
99.9***
%
- 根据世界卫生组组 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米。
- *CADR 洁净空气量（香烟烟雾）测试结果经第三方检测机构测试得出 *PM2.5 由第三方检测机构测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 **甲醛、甲苯、总挥发性有机化合物测试结果经第三方检测机构在 30 立方米测试舱测试 3 小时得出 **过滤细菌测试结果经第三方检测机构根据 GB 21551.3 测试得出，测试菌种为白色葡萄球菌，初始浓度为 1*105 cfu/m3
- ** 通过美国Intertek 实验室关于去除MS2病毒物种的测试（测试时间 2小时，在11m3测试舱内进行）， 初始浓度为1.3*107 pfu/ml
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