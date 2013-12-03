过敏原指花粉、尘螨、霉菌、及宠物毛发。根据美国过敏、哮喘及室内过敏原免疫学研究机构（AAAAI）所做的研究，花粉、尘螨、霉菌及宠物毛发等均大于0.3微米。在韩国 KITECH 及美国 NELSON 实验室按照标准测试流程（100cm2 平面滤材在 32L/min 流量下，即滤材在 5.3cm/s 风速下对 0.3um 的 NaCl 颗粒的一次过滤效率）进行的测试结果证明本产品对于空气中 0.3 微米的颗粒物去除率可达 99.97%。