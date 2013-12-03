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AC4374/00
长久保护,持久健康
采用德国技术的非凡 VitaShield IPS微护盾科技可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*
CADR 345 m³/h
去除 99% 的甲醛（3 小时）
PM2.5 去除率 > 99%
采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*
智能双重感应器 让您全面掌握室内空气质量
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米 （0.02 微米）。 * 测试由飞利浦研究中心于 2014 年进行，并使用统计方法对数据进行了分析。
过敏原指花粉、尘螨、霉菌、及宠物毛发。根据美国过敏、哮喘及室内过敏原免疫学研究机构（AAAAI）所做的研究，花粉、尘螨、霉菌及宠物毛发等均大于0.3微米。在韩国 KITECH 及美国 NELSON 实验室按照标准测试流程（100cm2 平面滤材在 32L/min 流量下，即滤材在 5.3cm/s 风速下对 0.3um 的 NaCl 颗粒的一次过滤效率）进行的测试结果证明本产品对于空气中 0.3 微米的颗粒物去除率可达 99.97%。
通过美国Intertek 实验室关于去除MS2病毒物种的测试（测试时间 2小时，在11m3测试舱内进行）， 初始浓度为1.3*107 pfu/ml