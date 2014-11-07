长久保护,持久健康

升级版 VitaShield IPS 微护盾，其强劲的双动力劲护设计让净化效果更加倍，可为您提供每小时710立方米的洁净空气*，高效去除PM2.5小至20纳米的超细微颗粒物, 并可在20分钟内去除99.99%的 H1N1 病毒****。