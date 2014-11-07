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  • 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康

    空气净化器

    AC4600/00

    长久保护,持久健康

    升级版 VitaShield IPS 微护盾，其强劲的双动力劲护设计让净化效果更加倍，可为您提供每小时710立方米的洁净空气*，高效去除PM2.5小至20纳米的超细微颗粒物, 并可在20分钟内去除99.99%的 H1N1 病毒****。

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    空气净化器

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    长久保护,持久健康

    高效净化，源自升级版 VitaShield IPS 微护盾

    • 颗粒物CADR：701 m³/h
    • 颗粒物CCM：P4*
    • 过滤H1N1：99.99%****
    • 去除 99% 的甲醛（3 小时）*
    睡眠模式可让您安然入睡

    睡眠模式可让您安然入睡

    在静音模式下，产品会调低风扇转速和降低噪音级别，让您获得舒适的睡眠；您可以根据喜好关闭产品上的指示灯。

    4级LED指示灯,清晰显示空气质量

    4级LED指示灯,清晰显示空气质量

    4 级 LED 指示灯可清晰地显示空气质量级别。

    5 种设置为您提供多种风扇速度的选择

    5 种设置为您提供多种风扇速度的选择

    5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。

    指示灯开关设置提供 3 种选项，满足您的需要

    指示灯开关设置提供 3 种选项，满足您的需要

    指示灯开关设置提供 3 种选项，满足您的需要。

    直观设计，单键启动 AUTO 模式

    直观设计，单键启动 AUTO 模式

    直观设计，单键启动 AUTO 模式。

    采用双动力设计和多功能滤网

    采用双动力设计和多功能滤网

    升级款 Vitashield 微护盾采用双动力设计，提升洁净空气量达 710 立方米/小时，有效去除 >20 纳米的颗粒物，比 PM2.5 的上限小 100 倍*，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒**。实验表明，其可以在 20 分钟内有效去除 99.99% 的 H1N1 病毒****。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护

    双动力空气动力学设计提供 2 倍洁净空气量*

    双动力劲护设计的核心在于其精确设计的双劲速离心风扇，以及优化的风道曲线。再加上双增压进气大幅增加进气量，净化效率更加倍。

    20 分钟内去除 99.99% 以上的 H1N1 病毒****

    H1N1 病毒测试在第三方国际实验室进行，20 分钟内去除 99.99% 以上的 H1N1 病毒****。PowerCube 可有效防止您及您的家人受到空气中病毒的危害。

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。

    健康空气滤网更换提醒指示灯/健康保证智能锁可确保您始终呼吸到健康空气

    滤网更换提醒会及时提醒您更换滤网。如果未及时更换滤网，产品会停止工作以避免因滤网无效用而无法提供健康空气。因此可确保您一直享受健康的空气。

    节能设计配合强大性能

    能效比达到 10，A 级*。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS塑料
      颜色
      亮漾白
      风扇速度指示
      静音、I、II、III、高速
      前盖
      缎光

    • 物流信息

      原产地
      韩国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      87-1010370396-9
      12NC（中国大陆）
      8834 600 00710

    • 技术规格

      电线长度
      2  m
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      噪音级别
      64  dB
      空气质量感应器
      颗粒
      睡眠模式噪音级别
      35  dB
      功率（中国）
      65  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      13.25  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      390 x 410 x 620（有轮）  mm
      彩盒重量（含产品）
      15.92  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      475 x 560 x 707  mm

    • 替换件

      多重防护过滤网
      AC4163

    • 性能

      过滤甲醛
      99%（3 小时）*
      能效等级
      A 类（比率 10）
      过滤总挥发性有机物
      99%（2 小时）*
      过滤 PM2.5
      >99%（20 分钟）*
      过滤甲苯
      99%（2 小时）*
      过滤 H1N1 病毒
      >99.99%（20 分钟以内）****
      CADR（颗粒物）**
      710  m³/h
      过滤细菌**
      99  %
      CADR 甲醛**
      80  m³/h
      CADR 甲苯**
      116  m³/h
      CADR 总挥发性有机化合物**
      123  m³/h

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    • 由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
    • CADR（烟雾）测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008 标准在 30 立方米房间内进行。
    • 能效比测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008 标准进行。
    • 甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物测试由第三方于 2014 年在 30 立方米实验室进行，时长 0.5 - 3 小时（根据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准），初始浓度分别为 (1.0 +/- 0.2) mg/m3、(2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3
    • PM2.5 测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准在 30 立方米房间内进行，初始浓度为 (5.0 +/- 0.5) mg/m3
    • 根据世界卫生组组 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒均大于 0.02 微米
    • H1N1 病毒测试于 2014 年根据飞利浦测试协议由第三方国际实验室在 28.5 立方米房间内进行，空气净化器在高速模式下运转
    • 与 AC4374 相比

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