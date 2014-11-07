空气净化器
长久保护,持久健康
升级版 VitaShield IPS 微护盾，其强劲的双动力劲护设计让净化效果更加倍，可为您提供每小时710立方米的洁净空气*，高效去除PM2.5小至20纳米的超细微颗粒物, 并可在20分钟内去除99.99%的 H1N1 病毒****。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护,持久健康
高效净化，源自升级版 VitaShield IPS 微护盾
- 颗粒物CADR：701 m³/h
- 颗粒物CCM：P4*
- 过滤H1N1：99.99%****
- 去除 99% 的甲醛（3 小时）*
睡眠模式可让您安然入睡
在静音模式下，产品会调低风扇转速和降低噪音级别，让您获得舒适的睡眠；您可以根据喜好关闭产品上的指示灯。
4级LED指示灯,清晰显示空气质量
4 级 LED 指示灯可清晰地显示空气质量级别。
5 种设置为您提供多种风扇速度的选择
5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。
指示灯开关设置提供 3 种选项，满足您的需要
指示灯开关设置提供 3 种选项，满足您的需要。
直观设计，单键启动 AUTO 模式
直观设计，单键启动 AUTO 模式。
采用双动力设计和多功能滤网
升级款 Vitashield 微护盾采用双动力设计，提升洁净空气量达 710 立方米/小时，有效去除 >20 纳米的颗粒物，比 PM2.5 的上限小 100 倍*，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒**。实验表明，其可以在 20 分钟内有效去除 99.99% 的 H1N1 病毒****。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护
双动力空气动力学设计提供 2 倍洁净空气量*
双动力劲护设计的核心在于其精确设计的双劲速离心风扇，以及优化的风道曲线。再加上双增压进气大幅增加进气量，净化效率更加倍。
20 分钟内去除 99.99% 以上的 H1N1 病毒****
H1N1 病毒测试在第三方国际实验室进行，20 分钟内去除 99.99% 以上的 H1N1 病毒****。PowerCube 可有效防止您及您的家人受到空气中病毒的危害。
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。
健康空气滤网更换提醒指示灯/健康保证智能锁可确保您始终呼吸到健康空气
滤网更换提醒会及时提醒您更换滤网。如果未及时更换滤网，产品会停止工作以避免因滤网无效用而无法提供健康空气。因此可确保您一直享受健康的空气。
节能设计配合强大性能
能效比达到 10，A 级*。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS塑料
- 颜色
-
亮漾白
- 风扇速度指示
-
静音、I、II、III、高速
- 前盖
-
缎光
-
物流信息
- 原产地
-
韩国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
87-1010370396-9
- 12NC（中国大陆）
-
8834 600 00710
-
技术规格
- 电线长度
-
2
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 噪音级别
-
64
dB
- 空气质量感应器
-
颗粒
- 睡眠模式噪音级别
-
35
dB
- 功率（中国）
-
65
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
13.25
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
390 x 410 x 620（有轮）
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
15.92
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
475 x 560 x 707
mm
-
替换件
- 多重防护过滤网
-
AC4163
-
性能
- 过滤甲醛
-
99%（3 小时）*
- 能效等级
-
A 类（比率 10）
- 过滤总挥发性有机物
-
99%（2 小时）*
- 过滤 PM2.5
-
>99%（20 分钟）*
- 过滤甲苯
-
99%（2 小时）*
- 过滤 H1N1 病毒
-
>99.99%（20 分钟以内）****
- CADR（颗粒物）**
-
710
m³/h
- 过滤细菌**
-
99
%
- CADR 甲醛**
-
80
m³/h
- CADR 甲苯**
-
116
m³/h
- CADR 总挥发性有机化合物**
-
123
m³/h
- 由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
- CADR（烟雾）测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008 标准在 30 立方米房间内进行。
- 能效比测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008 标准进行。
- 甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物测试由第三方于 2014 年在 30 立方米实验室进行，时长 0.5 - 3 小时（根据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准），初始浓度分别为 (1.0 +/- 0.2) mg/m3、(2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3
- PM2.5 测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准在 30 立方米房间内进行，初始浓度为 (5.0 +/- 0.5) mg/m3
- 根据世界卫生组组 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒均大于 0.02 微米
- H1N1 病毒测试于 2014 年根据飞利浦测试协议由第三方国际实验室在 28.5 立方米房间内进行，空气净化器在高速模式下运转
- 与 AC4374 相比
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。