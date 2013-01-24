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净化加湿一体机

AC4924/00
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
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    净化加湿一体机

    AC4924/00

    长久保护，持久健康

    可通过数字反馈呈现空气改善。此 2 合 1 带加湿功能的空气净化器兼具两种功能，可为大至 49 平方米的房间清洁 PM2.5、甲醛、过敏原、细菌、病毒和消除干燥空气的不适感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,999.00

    净化加湿一体机

    长久保护，持久健康

    可通过数字反馈呈现空气改善。此 2 合 1 带加湿功能的空气净化器兼具两种功能，可为大至 49 平方米的房间清洁 PM2.5、甲醛、过敏原、细菌、病毒和消除干燥空气的不适感。 查看所有优势

    长久保护，持久健康

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    长久保护，持久健康

    可通过数字反馈呈现空气改善。此 2 合 1 带加湿功能的空气净化器兼具两种功能，可为大至 49 平方米的房间清洁 PM2.5、甲醛、过敏原、细菌、病毒和消除干燥空气的不适感。 查看所有优势

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      长久保护，持久健康

      告别污染物和干燥空气带来的不适感

      • 房间大小：28-49 平方米
      • 颗粒物 CADR：410 立方米/小时
      • 甲醛 CADR*：200 立方米/小时
      去除细菌和病毒，例如 H1N1、EV71(HFMD)

      去除细菌和病毒，例如 H1N1、EV71(HFMD)

      优化的净化功能可有效检测和减少细菌及病毒，例如 H1N1、EV71（可导致手足口病）。

      室内 PM2.5 水平的实时数字显示屏

      室内 PM2.5 水平的实时数字显示屏

      即使是空气中细微的颗粒变化，采用 AeraSense 灵智感应技术的专业级传感器也可准确地检测并快速响应。它可提供实时 PM2.5 反馈，让您安枕无忧。

      IAI 显示屏显示室内过敏原的风险级别

      IAI 显示屏显示室内过敏原的风险级别

      AeraSense 灵智感应技术可检测您的室内空气过敏原，并将空气过敏原的潜在风险级别从 1 到 12 显示。

      3 种自动模式：一般模式、去过敏原模式和睡眠模式

      3 种自动模式：一般模式、去过敏原模式和睡眠模式

      本产品具有 3 种自动净化设置：一般模式、敏感的过敏原模式和睡眠模式。在睡眠模式下，显示屏灯变暗，风扇将切换至低速度。选择一种模式来优化性能以满足您的需求。

      静音，提供良好的夜间睡眠

      静音，提供良好的夜间睡眠

      特有的空气动力学设计可发挥卓越性能，大程度地减小噪音。在睡眠模式下，净化器的运行接近静音，在您睡觉时提供舒适的空气。

      节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时

      节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时

      本产品节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时。

      可去除 99.9% 的小至 0.003 微米的颗粒物

      经验证，先进的 VitaShield 微护盾净化技术可减少小至 0.003 微米（比 PM2.5上限值小 800 倍）的细颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供卓越的颗粒物洁净空气量 (CADR)，达 335 立方米/小时。在 20 平方米的房间中，它可以在 7 分钟内净化空气，因此每小时净化空气可达 8 次以上。

      卫生加湿高达 700 毫升/小时

      NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保高达 700 毫升/小时的出众性能。一旦水蒸发，水雾将消失，较小的分子不能将细菌携带到空气中。还可以防止出现水渍和白色污染。

      选择二合一或单一净化器模式

      按一下按钮可在二合一和单一净化器模式之间进行切换。在干燥季节选择二合一的空气净化器，可消除干燥空气带来的不适感。单一净化器模式可在不需要时关闭加湿功能。

      4 种预设湿度级别

      使用自动湿度设置保持恒定湿度级别。选择 40％、50％ 或 60％ 作为目标湿度级别，加湿器将自动打开或关闭，以达到所需湿度级别。

      可使用四个脚轮轻松移动

      还配有四个脚轮，可轻松移动。

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        28-49  平方米
        CADR（颗粒物）
        410  m³/h
        细微粒去除
        99.9%，小至 3  纳米
        过滤 H1N1 病毒
        99.9  %
        过滤细菌
        99.9  %
        加湿速率
        700  毫升/小时
        推荐滤网使用寿命
        12  月
        声功率
        33~65  dB(A)

      • 功能

        VitaShield IPS 微护盾
        Y
        AeraSense 灵智感应技术
        Y
        PM2.5 传感器
        Y
        模式
        3 种自动模式
        空气动力学设计
        后进注水口
        风扇速度
        4 种手动速度设置
        童锁
        Y
        健康空气智能锁和提醒指示灯
        Y
        提醒功能
        1~9  小时
        马达
        直流

      • 设计和外观

        颜色
        白色
        控制板颜色
        深蔚蓝色
        控制面板类型
        触摸板
        机身材料
        ABS
        滚轮类型
        360

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        1.6  米

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        295 * 424 * 693
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        404 * 500 * 804  毫米

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 服务

        2 年保修
        Y

      • 物流信息

        12NC code
        8834 924 00710
        EAN F-box
        6923410755299

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            • CADR：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
            • 房间大小：根据 GB/T18801-2015 进行计算。
            • 加湿速率：2017 年在飞利浦内部气候舱中根据 GB/T 23332 测试。舱面积为 25 平方米，初始温度为 20±2°C，相对湿度为 30±3% RH。
            • 2017 年，由第三方测试实验室用归类为 3 纳米的 NaCl 喷雾剂，根据 DIN71460-1 对滤网介质进行测试。
            • 2017 年，由第三方测试实验室以 5.33 厘米/秒的气流对滤网介质进行一次通过效率测试。
            • 减少细菌：由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
            • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
            • 可产生纳米级水分子，防止细菌散布，直接从清洁装置和清洁滤网散发细菌白色葡萄球菌（相关病原体模拟剂），使用掺有细菌的无菌水，从而得出结果。
            • 待 20 克容量从装置释放到密封的 30 立方米舱后进行测量。细菌进入室内空气中，具体取决于很多因素，如房间大小或配置。
            • 可防止白色污染或水渍散布：独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。要确定家具上的矿物质沉积物来自空气中的液体，滴落 3 小时。
            • 专业级传感器：可与 Grim 传感器和工业红外传感器相媲美。