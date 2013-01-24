长久保护，持久健康
可通过数字反馈呈现空气改善。此 2 合 1 带加湿功能的空气净化器兼具两种功能，可为大至 49 平方米的房间清洁 PM2.5、甲醛、过敏原、细菌、病毒和消除干燥空气的不适感。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
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长久保护，持久健康
可通过数字反馈呈现空气改善。此 2 合 1 带加湿功能的空气净化器兼具两种功能，可为大至 49 平方米的房间清洁 PM2.5、甲醛、过敏原、细菌、病毒和消除干燥空气的不适感。 查看所有优势
优化的净化功能可有效检测和减少细菌及病毒，例如 H1N1、EV71（可导致手足口病）。
即使是空气中细微的颗粒变化，采用 AeraSense 灵智感应技术的专业级传感器也可准确地检测并快速响应。它可提供实时 PM2.5 反馈，让您安枕无忧。
AeraSense 灵智感应技术可检测您的室内空气过敏原，并将空气过敏原的潜在风险级别从 1 到 12 显示。
本产品具有 3 种自动净化设置：一般模式、敏感的过敏原模式和睡眠模式。在睡眠模式下，显示屏灯变暗，风扇将切换至低速度。选择一种模式来优化性能以满足您的需求。
特有的空气动力学设计可发挥卓越性能，大程度地减小噪音。在睡眠模式下，净化器的运行接近静音，在您睡觉时提供舒适的空气。
本产品节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时。
经验证，先进的 VitaShield 微护盾净化技术可减少小至 0.003 微米（比 PM2.5上限值小 800 倍）的细颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供卓越的颗粒物洁净空气量 (CADR)，达 335 立方米/小时。在 20 平方米的房间中，它可以在 7 分钟内净化空气，因此每小时净化空气可达 8 次以上。
NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保高达 700 毫升/小时的出众性能。一旦水蒸发，水雾将消失，较小的分子不能将细菌携带到空气中。还可以防止出现水渍和白色污染。
按一下按钮可在二合一和单一净化器模式之间进行切换。在干燥季节选择二合一的空气净化器，可消除干燥空气带来的不适感。单一净化器模式可在不需要时关闭加湿功能。
使用自动湿度设置保持恒定湿度级别。选择 40％、50％ 或 60％ 作为目标湿度级别，加湿器将自动打开或关闭，以达到所需湿度级别。
还配有四个脚轮，可轻松移动。
性能
功能
设计和外观
技术规格
重量和尺寸
原产地
可持续发展
服务
物流信息