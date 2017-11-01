已停产
AC4924/00
长久保护，持久健康
可通过数字反馈呈现空气改善。此 2 合 1 带加湿功能的空气净化器兼具两种功能，可为大至 49 平方米的房间清洁 PM2.5、甲醛、过敏原、细菌、病毒和消除干燥空气的不适感。
房间大小：28-49 平方米
颗粒物 CADR：410 立方米/小时
甲醛 CADR*：200 立方米/小时
经验证，先进的 VitaShield 微护盾净化技术可减少小至 0.003 微米（比 PM2.5上限值小 800 倍）的超细颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供卓越的颗粒物洁净空气量 (CADR)，达 335 立方米/小时。在 20 平方米的房间中，它可以在 7 分钟内净化空气，因此每小时净化空气可达 8 次以上。
NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保高达 700 毫升/小时的出众性能。一旦水蒸发，水雾将消失，较小的分子不能将细菌携带到空气中。还可以防止出现水渍和白色污染。
优化的净化功能可有效检测和减少细菌及病毒，例如 H1N1、EV71（可导致手足口病）。
CADR：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
房间大小：根据 GB/T18801-2015 进行计算。
加湿速率：2017 年在飞利浦内部气候舱中根据 GB/T 23332 测试。舱面积为 25 平方米，初始温度为 20±2°C，相对湿度为 30±3% RH。
2017 年，由第三方测试实验室用归类为 3 纳米的 NaCl 喷雾剂，根据 DIN71460-1 对滤网介质进行测试。
2017 年，由第三方测试实验室以 5.33 厘米/秒的气流对滤网介质进行一次通过效率测试。
减少细菌：由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
可产生纳米级水分子，防止细菌散布，直接从清洁装置和清洁滤网散发细菌白色葡萄球菌（相关病原体模拟剂），使用掺有细菌的无菌水，从而得出结果。
待 20 克容量从装置释放到密封的 30 立方米舱后进行测量。细菌进入室内空气中，具体取决于很多因素，如房间大小或配置。
可防止白色污染或水渍散布：独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。要确定家具上的矿物质沉积物来自空气中的液体，滴落 3 小时。
专业级传感器：可与 Grim 传感器和工业红外传感器相媲美。