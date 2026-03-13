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User Manual Philips Series 5000 Air Purifier AC5663/00

  • PDF 文件, 14.9 MB
  • 13 March 2026

飞利浦 5000 系列旗舰级净化器将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到新鲜空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。

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  • 4 November 2026

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