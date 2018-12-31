已停产
AC5665/00
长久保护，持久健康
飞利浦旗舰级净化器系列 5000i 将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到新鲜空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。
去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
PM2.5、过敏原和气体显示
覆盖范围高达 72 平方米
自动、睡眠模式和应用程序
专业级传感器采用 AeraSense 技术，可精确地检测并快速响应空气中细微的空气质量变化，并提供室内空气质量三大威胁的实时反馈：PM2.5、有害气体和过敏原。一眼就能轻松了解您的空气质量。
彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
出众的 TwinForce 空气动力学采用双风扇设计，实现双倍气流，从而提供出众性能。经优化的风道曲线可较大程度降低噪音，实现日夜静音操作。这种结合有助于使此产品的性能优于尺寸相同的其他净化器。*
这是一次性净化的理论时间，其计算方法是将 CADR 600 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
该产品经验证可去除99.9％的细菌。由第三方实验室根据GB21551.3-2010标准在30立方米实验舱采用8032(白葡萄球菌)为试验菌体进行测试.
该产品经验证可去除99.9%的H1N1病毒。由第三方实验室在28.5立方米环境测试，飞利浦空气净化器以最高速度在30分钟运行期内可去除经空气传播的99.9%甲型流感病毒(H1N1)。
只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。
无污染意味着空气中没有细菌、病毒和常见过敏原等常见污染物。
该产品经验证可去除 99.9％ 的细菌（在对流空气中，由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌）、99.9％ 的病毒（在对流空气中，微生物去除率测试
由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。）和 99.97% 0.3 微米的颗粒物，也就是常见过敏原的大小（在对流空气中，由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率）。
来自基于第三方实验室测试颗粒物 CADR 的理论计算。在快速模式下运行空气净化器 12 分钟，然后将其保持在高速下，在 20 平方米、高度 2.4m 的房间内工作，ACH（每小时空气变化）为 0.3hr-1，其他参数来自 GB/T 18801-2015。
基于世界卫生组织 2018 年发布的环境（室外）空气质量和健康状况文章，根据世界卫生组织准则，只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。