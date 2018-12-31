由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。）和 99.97% 0.3 微米的颗粒物，也就是常见过敏原的大小（在对流空气中，由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率）。