已停产
AC5666/00
长久保护，持久健康
飞利浦旗舰级净化器系列 5000i 将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到 99.9％ 无污染的空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。
去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
PM2.5、过敏原和气体显示
覆盖范围高达 72 平方米
自动、睡眠模式和应用程序
采用前沿 VitaShield Plus 净化技术，此产品经验证可去除 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的细小颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒洁净空气量 (CADR)，达 600 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 5 分钟*时间内净化空气，因此每小时净化空气可达 12 次。
得益于双重过滤系统，该净化器可在 13 分钟内将室内 PM2.5 从 100 降至 10 并将其保持在 10* 以下，即使在严重污染期间也是如此。根据世界卫生组织的标准和报告，这意味着您呼吸的是只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气。
该产品采用 VitaShield Plus 技术，可有效减少甲醛、挥发性有机化合物和异味等有害气体。去甲醛模式可高效且有效地降低甲醛浓度，并确保其始终保持在安全水平。根据测试，活性炭可将甲醛分解成无害物质，甲醛 CADR 为 300 立方米/小时。
该产品经验证可去除99.9％的细菌。由第三方实验室根据GB21551.3-2010标准在30立方米实验舱采用8032(白葡萄球菌)为试验菌体进行测试.
该产品经验证可去除99.9%的H1N1病毒。由第三方实验室在28.5立方米环境测试，飞利浦空气净化器以最高速度在30分钟运行期内可去除经空气传播的99.9%甲型流感病毒(H1N1)。。
这是一次性净化的理论时间，其计算方法是将 CADR 600 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。
由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
来自基于第三方实验室测试颗粒物 CADR 的理论计算。在快速模式下运行空气净化器 12 分钟，然后将其保持在高速下，在 20 平方米、高度 2.4m 的房间内工作，ACH（每小时空气变化）为 0.3hr-1，其他参数来自 GB/T 18801-2015。
基于世界卫生组织 2018 年发布的环境（室外）空气质量和健康状况文章，根据世界卫生组织准则，只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。