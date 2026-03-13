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用户手册和文档

User Manual Philips Air Cleaner AC6601/00

  • PDF 文件, 6.9 MB
  • 13 March 2026

外形小巧，设计坚固，采用 Vitashield IPS 微护盾、双动力空气动力学设计、AeraSense 灵智感应技术和 NanoProtect HEPA S3 滤网。具有出色的净化效率和使用寿命，可有效清除有害的微小颗粒。

  • PDF 文件
  • 4 November 2026

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