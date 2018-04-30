NanoProtect HEPA S3 滤网，可去除 20 纳米颗粒物*

NanoProtect HEPA S3 滤网在设计上可实现出众的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。精细过滤网可有效滤除小至 20 纳米（比 PM2.5 的上限值还要小 100 倍）的微小颗粒，这其中包括一些细菌和病毒