已停产
AC6601/00
长久保护，持久健康
外形小巧，设计坚固，采用 Vitashield IPS 微护盾、双动力空气动力学设计、AeraSense 灵智感应技术和 NanoProtect HEPA S3 滤网。具有出色的净化效率和使用寿命，可有效清除有害的微小颗粒。
颗粒物 CADR*：800 立方米/小时
AeraSense 灵智感应技术
去除 20 纳米颗粒物
升级款 VitaShield 微护盾采用 TwinForce 空气动力学设计和纳米级高效劲护 Pro S3 滤网，提升洁净空气量达 800 立方米/小时，有效去除小至 20 纳米* 的颗粒物（比 PM2.5 上限小 100 倍以上），包括过敏原、细菌和部分病毒。
TwinForce 空气动力学设计的核心在于精密的双风扇设计和优化的空气动力学管道曲度，配合双进风口结构提升气流可获得更大的洁净空气量 (CADR)。
NanoProtect HEPA S3 滤网在设计上可实现出众的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。精细过滤网可有效滤除小至 20 纳米（比 PM2.5 的上限值还要小 100 倍）的微小颗粒，这其中包括一些细菌和病毒
颗粒物 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2008 测试
由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米（0.02 微米）。