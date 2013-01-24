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Series 8000i

空气净化器

AC8686/00
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
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    Series 8000i 空气净化器

    AC8686/00

    长久保护，持久健康

    飞利浦旗舰级净化器系列 8000i 将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到 99.9％ 无污染的空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥9,999.00

    Series 8000i 空气净化器

    长久保护，持久健康

    飞利浦旗舰级净化器系列 8000i 将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到 99.9％ 无污染的空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。 查看所有优势

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    长久保护，持久健康

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      长久保护，持久健康

      呼吸并“见证” 99.9％* 无污染的空气

      • 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
      • PM2.5、过敏原和气体显示
      • 覆盖范围高达 108 平方米
      • 自动、睡眠模式和应用程序
      去除空气中 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物

      去除空气中 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物

      采用前沿 VitaShield Plus 净化技术，此产品经验证可去除 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的细小颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒洁净空气量 (CADR)，达 910 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 3.2 分钟*时间内净化空气，因此每小时净化空气可达 18 次。

      12 分钟内将 PM2.5 从 200 降至 10

      12 分钟内将 PM2.5 从 200 降至 10

      得益于双重过滤系统，该净化器可在 12 分钟内将室内 PM2.5 从 200 降至 10 并将其保持在 10* 以下，即使在严重污染期间也是如此。

      去除甲醛并将其始终保持在安全水平

      去除甲醛并将其始终保持在安全水平

      该产品采用 VitaShield Plus 技术，可有效减少甲醛、挥发性有机化合物和异味等有害气体。去甲醛模式可高效且有效地降低甲醛浓度，并确保始终将其保持在安全水平。根据测试，活性炭可将甲醛分解成无害物质，甲醛 CADR 为 539 立方米/小时。

      经欧洲研究中心认证，防过敏

      经欧洲研究中心认证，防过敏

      具有敏感的去过敏原模式，此产品可有效检测和减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。

      3 种优化自动模式：去污染原模式、去甲醛模式和去过敏原模式

      3 种优化自动模式：去污染原模式、去甲醛模式和去过敏原模式

      该产品快速的去污染原模式、强劲的去甲醛模式和敏感的去过敏原模式，可强劲有效地去除室内空气质量的三大威胁。您可以选择您的首选模式来个性化和优化您的净化设置，同时您也可以充分利用实时空气质量反馈来帮助您作出正确决策。

      实时指数显示屏，显示室内空气 3 大威胁的指数

      实时指数显示屏，显示室内空气 3 大威胁的指数

      专业级传感器采用 AeraSense 技术，可精确地检测并快速响应空气中细微的空气质量变化，并提供室内空气质量三大威胁的实时反馈：PM2.5、有害气体和过敏原。一眼就能轻松了解您的空气质量。

      简单的 4 色显示环，易于监测

      简单的 4 色显示环，易于监测

      彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

      双倍气流，性能卓越

      双倍气流，性能卓越

      TwinForce空气动力学采用双风扇设计，实现双倍气流，从而提供卓越性能，有助于使此产品的性能优于尺寸相近/更大的单风扇设计净化器*。

      高效的过滤网，提供出众、持久的性能

      高效的过滤网，提供出众、持久的性能

      多层过滤系统可过滤掉各种污染物，提供出众、持久的性能。该预过滤网可去除较大的灰尘和毛发。HEPA 过滤网可去除微细颗粒。最后，活性炭过滤网可吸收有害气体。

      通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

      通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

      使用 Ali 智能生活应用程序，您可以随时随地控制您的空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心。您还可以使用该应用程序更改风扇速度、制定计划和检查滤网状态。使用 Tmall Genie 智能家居音箱，您可以使用语音来控制净化器。

      节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时

      节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时

      本产品节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时。

      依据严格的美国标准的出色空气质量

      这是一款专为完美主义者设计的产品，依据美国环保署（EPA）的严格标准，该标准比中国标准更加严格。我们努力达到了这些难以企及的标准，因为我们希望您呼吸到优质的空气。只要颜色环没有显示蓝色，我们就会不断努力；也就是直到 PM2.5 <12 时、有害气体处于 L1 以及 IAI <3 的时候。这有助于确保您真正呼吸到了出色的空气。

      技术规格

      • 性能

        CADR（颗粒物）
        910*  m³/h
        CADR（甲醛）
        539*  m³/h
        细微粒去除
        小至 3  纳米
        过滤 H1N1 病毒
        99.9*  %
        过滤细菌
        99.9*  %
        颗粒物 CCM
        F4
        甲醛 CCM
        P4
        推荐滤网使用寿命
        12  月
        适用面积
        63-109  m²

      • 功能

        VitaShield IPS 微护盾
        Y
        AeraSense 灵智感应技术
        Y
        空气质量反馈
        数字
        气体感测器
        Y
        PM2.5 传感器
        Y
        模式
        3 种自动模式
        风扇速度
        睡眠，1、2、3，涡轮
        童锁
        Y
        健康空气智能锁和提醒指示灯
        Y
        马达
        直流

      • 设计和外观

        颜色
        白色
        控制板颜色
        白色
        控制面板类型
        触摸板
        机身材料
        ABS
        滚轮类型
        360

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        1.8  米

      • 重量和尺寸

        产品重量
        11.6  千克
        重量（含包装）
        14.7  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        390 x 410 x 620
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        475 x 560 x 707  毫米

      • 替换

        滤网
        FY8197

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        待机功耗
        < 2  瓦
        用户手册
        100%可回收纸

      • 服务

        2 年保修
        Y

      • 物流信息

        12NC code
        883468600710

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          • 无污染意味着空气中没有细菌、病毒和常见过敏原等常见污染物。
          • 该产品经验证可去除 99.9％ 的细菌（在对流空气中，由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌）、99.9％ 的病毒（在对流空气中，微生物去除率测试
          • 由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。）和 99.97% 0.3 微米的颗粒物，也就是常见过敏原的大小（在对流空气中，由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率）。
          • 这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 650 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
          • 由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
          • 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
          • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
          • 来自基于第三方实验室测试颗粒物 CADR 的理论计算。在快速模式下运行空气净化器 12 分钟，然后将其保持在高速下，在 20 平方米、高度 2.4m 的房间内工作，ACH（每小时空气变化）为 0.3hr-1，其他参数来自 GB/T 18801-2015。
          • 只有全球 10％ 的人口才能呼吸到的优质空气（PM2.5 为 10ug/m3）。