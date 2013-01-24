3 种优化自动模式：去污染原模式、去甲醛模式和去过敏原模式

该产品快速的去污染原模式、强劲的去甲醛模式和敏感的去过敏原模式，可强劲有效地去除室内空气质量的三大威胁。您可以选择您的首选模式来个性化和优化您的净化设置，同时您也可以充分利用实时空气质量反馈来帮助您作出正确决策。