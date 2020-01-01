飞利浦实验室通过对亚洲人脸数据的科学分析确定了“黄金锚点”，可有效分散口罩对鼻梁、脸颊及耳部的压力。
3D 激光精密切割，更符合脸部轮廓，巧妙的 V 形曲线可提升脸型，打造出众的 V 形线条视觉冲击效果。
由非凡的欧洲设计师团队设计，基于 2.3 万条中国人脸数据，三维丽姿口罩专为贴合中国人脸型而打造。
如今，女性不仅对自己的外貌，而且对自己的职业生涯也越来越充满热情和自信。但是，一个人不是生下来就有女人味，她是变得有女人味的。我们相信女性的天性是迷人的。我们坚信，您最迷人的时刻便是您展示女孩魅力的那一瞬间。因此，这一版本是为那些希望被视为自信、迷人、令人惊叹，但更重要的是以身为女性而自豪的用户而倾力打造的。
如果您珍爱的口罩出现任何问题，您无需购买整个口罩。只需购买备用罩盖，即可轻松应对糟糕状况。额外的罩盖还可确保您每天都能用上清新、洁净的罩盖。切勿放松警惕，保持卫生应与防污染同等重要。
自数千种优质材料中精选出的透气网可确保提供令人难以置信的呼吸舒适度。罩壳上的精致格子图案经过科学设计，能够让足够的新鲜空气进来，而将污染物拒之罩外。其具有高透气性，同时通过热发泡处理工艺在坚固性与弹性之间实现了良好平衡，从而为您提供前所未有的呼吸体验。
作为口罩罩盖的主要材料，透气网设计为可水洗，易于清洁。清洗后不易变形。确保每次戴在脸上的罩盖都是卫生的。
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