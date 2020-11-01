透气材料 透气网可改善呼吸体验

自数千种优质材料中精选出的透气网可确保提供令人难以置信的呼吸舒适度。罩壳上的精致格子图案经过科学设计，能够让足够的新鲜空气进来，而将污染物拒之罩外。其具有高透气性，同时通过热发泡处理工艺在坚固性与弹性之间实现了良好平衡，从而为您提供前所未有的呼吸体验。