Series 3000 儿童新风口罩
即使身处空气质量恶劣的室外环境，也能畅享清新、洁净的空气
飞利浦儿童新风口罩通过其 Air Power 新风动力系统重新定义了呼吸舒适度。头戴式设计适合中国儿童的面部，有了 N95 等级防护，孩子们可以尽享户外欢乐时光。 查看所有优势
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即使身处空气质量恶劣的室外环境，也能畅享清新、洁净的空气
突破性 Air Power 新风动力系统
- 出色的呼吸舒适度
- N95 级过滤防护
- 出色的佩戴舒适度
- 吸引儿童的设计
强劲 Air Power 新风动力系统，专为儿童设计
Air Power 新风动力系统由飞利浦专为确保儿童呼吸舒适度而设计，它每秒换气一次，加速口罩内部的空气循环，以满足儿童不同的日常活动需求。* 38 升/分钟的空气流量，适合儿童较浅和更频繁的呼吸频率。*出众的马达功率和空气流体动力学设计大幅降低了呼气阻力并提高了呼吸舒适度。
透气材料 透气网可改善呼吸体验
自数千种优质材料中精选出的透气网可确保提供令人难以置信的呼吸舒适度。罩壳上的精致格子图案经过科学设计，能够让足够的新鲜空气进来，而将污染物拒之罩外。其具有高透气性，同时通过热发泡处理工艺在坚固性与弹性之间实现了良好平衡，从而为您提供前所未有的呼吸体验。
科学的 3D 呼吸舱，确保儿童呼吸舒适
在对儿童的面部数据进行研究后，口罩采用有充足 3D 空间的形状设计，可满足儿童日常呼吸活动的需求。3D 呼吸舱根据科学设计，达到透气率和呼吸阻力的平衡。
智能呼吸灯，每一口好呼吸都值得被看见
风扇上的呼吸指示灯采用巧妙的设计，可随着儿童的呼吸节奏智能地闪烁。一呼一吸一目了然。
阻隔飞沫、过滤 95% 的 PM2.5 和花粉*、99% 的细菌
N95 级保护，可有效防止您受飞沫、PM2.5、细菌和花粉的危害。滤除 95% 的 PM2.5、99% 的细菌、95% 的花粉。可有效滤除 98.87% 的冠状病毒 229E。此外，滤网材料可滤除 98% 的 0.05-0.2 微米大小的颗粒。*
UPF 50+ 级紫外线防护
UPF（紫外线防护系数）50 是定义专业防紫外线产品的标准，例如，遮阳伞或防晒衣。该口罩可提供高达 50+ 的 UPF，可防止儿童受紫外线的危害，有助于其全年尽享室外时光（即使在夏季）。
头戴式设计，提供出众的佩戴舒适度
在对中国儿童的面部数据和特征进行科学分析后，飞利浦实验室打造了这款专为儿童设计的定制头戴式产品。它贴合儿童面部轮廓，可有效减少口罩对耳部的压力。不挤压耳朵，不易移动，以便儿童尽享室外时光。
专门根据 20,000* 张中国儿童人脸数据分析而设计
由欧洲设计师团队设计，基于 20,000 张中国儿童人脸数据分析而设计（包括 7-12 岁），专为贴合中国儿童脸型而打造。
黄金锚点，有效分散压力
飞利浦实验室通过对中国儿童面部数据的科学分析确定了“黄金锚点”，可有效分散口罩对鼻梁、脸颊及耳部的压力。
专为吸引儿童而设计
这款口罩的设计吸引儿童的目光，符合儿童品位和喜好。戴上口罩，成为朋友们中的靓仔。
技术规格
-
设计
- 颜色
-
粉色
-
功能
- 风扇速度
-
3
-
替换
- 口罩滤网
-
FY0083/00
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性能
- 过滤PM2.5
-
95
%
- 过滤细菌
-
99
%
- 气流
-
38 升/分钟
- Filter lifetime
-
up to 104 hrs
- Filters 0.05-0.2um particles
-
98
%
- Filters Human Coronavirus 229E
-
98.87
%
- Filters our pollen
-
95
%
- 根据 EN14683，将液滴大小定义为 0.5 至 12 微米。根据第三方测试，飞利浦口罩材料针对 0.3 微米最易透过粒径的过滤效率超过了 95%。
- 对于 3 微米最易透过粒径的过滤效率超过了 99%。基于此，获取了计算值。
- 花粉粒度范围为 15 至 200 微米 (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008)。N95 滤网在最易透过粒径（=0.1 =0.3 微米）时具有最低效率 (=95%)。
- 基于 FY0083 滤网第三方测试报告。
- 基于 GB/T 26160-2010 中国未成年人（包括 7-12 岁）头部和面部大小的统计数据。
- 基于第三方测试报告。
- 该数据基于飞利浦内部实验室结果，仅针对风扇本身进行计算。
- 根据 FY0083 滤网第三方测试报告，测试气流率：0.0533m/s，测试灰尘源：NaCl。
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