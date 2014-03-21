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  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康

    空气净化器

    ACP007/00

    长久保护，持久健康

    采用德国技术的优质过滤系统可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*

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    空气净化器

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    长久保护，持久健康

    具有健康空气保护锁

    • CADR 165 m³/h
    • 去除 95% 的甲醛（3 小时）
    • PM2.5 去除率 > 99%
    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    快速模式可即时高速清洁空气

    快速模式可即时高速清洁空气

    快速模式可即时高速清洁空气。

    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净

    产品将安静工作，且弱光指示，让您的睡眠不受打扰。产品将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到较低。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。

    4 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    4 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    性能优越的过滤系统，采用德国技术

    可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机物等）以及 >0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*

    睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度

    评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS 塑料
      前盖
      白色

    • 物流信息

      原产地
      中国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      87 10103680659
      12NC（中国大陆）
      883 4007 00710

    • 技术规格

      电线长度
      2.3  m
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      噪音级别
      53（高速）  dB
      空气质量感应器
      颗粒和气体
      功率（中国）
      40  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5.31  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      345x190x535  mm
      彩盒重量（含产品）
      6.9  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      431 x 347 x 626  mm

    • 替换件

      复合多效净化滤网
      AC4168

    • 性能

      CADR（颗粒物）**
      165  m³/h
      过滤细菌**
      99.9  %
      过滤甲醛**
      >95  %
      过滤甲苯**
      >99  %
      过滤总挥发性有机化合物**
      >99  %
      细颗粒物（PM2.5）去除效率**
      >99  %

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    • 根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米（20 纳米）。
    • *CADR（烟雾颗粒）由第三方进行测试 **PM2.5 由第三方进行测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 **甲苯和总挥发性有机物，由第三方在 30 立方米实验室内测试 3 小时，初始浓度为 (2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3（均符合 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准）
    • *根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/m3

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