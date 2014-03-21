空气净化器
长久保护，持久健康
采用德国技术的优质过滤系统可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。* 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
具有健康空气保护锁
- CADR 165 m³/h
- 去除 95% 的甲醛（3 小时）
- PM2.5 去除率 > 99%
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
快速模式可即时高速清洁空气
快速模式可即时高速清洁空气。
睡眠模式指示灯变暗，安静地进行洁净
产品将安静工作，且弱光指示，让您的睡眠不受打扰。产品将切换至较低的活动级别，风速和噪音级别将降低，功耗将减到较低。
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。
性能优越的过滤系统，采用德国技术
可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机物等）以及 >0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*
睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 前盖
-
白色
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
87 10103680659
- 12NC（中国大陆）
-
883 4007 00710
-
技术规格
- 电线长度
-
2.3
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 噪音级别
-
53（高速）
dB
- 空气质量感应器
-
颗粒和气体
- 功率（中国）
-
40
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
5.31
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
345x190x535
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
6.9
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
431 x 347 x 626
mm
-
替换件
- 复合多效净化滤网
-
AC4168
-
性能
- CADR（颗粒物）**
-
165
m³/h
- 过滤细菌**
-
99.9
%
- 过滤甲醛**
-
>95
%
- 过滤甲苯**
-
>99
%
- 过滤总挥发性有机化合物**
-
>99
%
- 细颗粒物（PM2.5）去除效率**
-
>99
%
- 根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米（20 纳米）。
- *CADR（烟雾颗粒）由第三方进行测试 **PM2.5 由第三方进行测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 **甲苯和总挥发性有机物，由第三方在 30 立方米实验室内测试 3 小时，初始浓度为 (2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3（均符合 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准）
- *根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/m3
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