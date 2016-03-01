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    空气净化器

    ACP027/01

    持久保护，健康新居

    使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可立即清除甲醛等有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。

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    空气净化器

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    持久保护，健康新居

    特有复合高效去甲醛滤网

    • 颗粒物CADR 130 m³/h
    • 颗粒物CCM P3
    • 甲醛CADR 44 m³/h
    特有复合高效去甲醛滤网

    特有复合高效去甲醛滤网

    特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。

    快速模式可即时高速清洁空气

    快速模式可即时高速清洁空气

    快速模式可即时高速清洁空气。

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电线长度
      1.8  m
      电压
      220  V
      额定功率
      30  W
      频率
      50  Hz
      噪音级别
      39（最低）- 54（最高）  dB(A)

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      421 x 273 x 611  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      333 x 186 x 510  mm
      产品重量
      4.5  kg
      重量（含包装）
      6.0  kg

    • 设计和外观

      颜色
      • 紫色
      • 白色
      空气质量感应器
      颗粒
      机身材料
      ABS塑料

    • 替换件

      甲醛过滤网
      AC4127（集成预过滤网和飞利浦第三代复合高效M&H去甲醛滤网）

    • 性能

      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      153  m³/h
      过滤细菌
      >99.9  %
      过滤甲醛
      89（1 小时）/96（3 小时）  %
      过滤甲苯
      >99  %
      过滤总挥发性有机化合物
      >99  %

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    • CADR（烟雾颗粒）由第三方进行测试 *PM2.5 由第三方进行测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 *甲苯和总挥发性有机物，由第三方在 30 立方米实验室内测试 3 小时，初始浓度为 (2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3（均符合 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准）
    • *根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/M3

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