空气净化器
持久保护，健康新居
使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可立即清除甲醛等有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
持久保护，健康新居
特有复合高效去甲醛滤网
- 颗粒物CADR 130 m³/h
- 颗粒物CCM P3
- 甲醛CADR 44 m³/h
特有复合高效去甲醛滤网
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
快速模式可即时高速清洁空气
快速模式可即时高速清洁空气。
3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 电线长度
-
1.8
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
30
W
- 频率
-
50
Hz
- 噪音级别
-
39（最低）- 54（最高）
dB(A)
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
421 x 273 x 611
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
333 x 186 x 510
mm
- 产品重量
-
4.5
kg
- 重量（含包装）
-
6.0
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
- 空气质量感应器
-
颗粒
- 机身材料
-
ABS塑料
-
替换件
- 甲醛过滤网
-
AC4127（集成预过滤网和飞利浦第三代复合高效M&H去甲醛滤网）
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性能
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
153
m³/h
- 过滤细菌
-
>99.9
%
- 过滤甲醛
-
89（1 小时）/96（3 小时）
%
- 过滤甲苯
-
>99
%
- 过滤总挥发性有机化合物
-
>99
%
- CADR（烟雾颗粒）由第三方进行测试 *PM2.5 由第三方进行测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 *甲苯和总挥发性有机物，由第三方在 30 立方米实验室内测试 3 小时，初始浓度为 (2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3（均符合 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准）
- *根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/M3
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