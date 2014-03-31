空气净化器
长久保护，持久健康
时尚飞利浦空气净化器，让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气保护锁确保您始终呼吸健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
具有健康空气保护锁
- 颗粒物CADR：275 m³/h
- 颗粒物CCM：P2
具有专业过滤系统
其多重过滤可过滤掉过敏原和大于 20 纳米的微小颗粒，包括细菌和部分病毒*：第 1 重：预过滤网经过抗菌物质处理，可滤除头发、宠物毛发等较大颗粒。第 2 重：甲醛过滤网可过滤甲醛及有害气体。第 3 重：活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重：HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效去除细小的灰尘和烟气，同时有机抗菌材料的抗菌和防霉功能也可以消除细菌和霉菌。
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。
4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速
5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速（控制面板上有风扇速度指示）
智能夜间模式以静音低速运行
在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，同时降低能耗。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。
高速强风功能可高速清洁空气
在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 控制面板
-
金属银色
- 前盖
-
金属浅蓝色
-
物流信息
- 原产地
-
韩国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
87 10103678526
- 12NC（中国大陆）
-
883 4073 00710
-
技术规格
- 电线长度
-
2
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 空气质量感应器
-
微粒
- 功率（中国）
-
47
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
7.2
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
200 x 355 x 640
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
9.2
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
311 x 411 x 706
mm
-
替换件
- 活性炭过滤网
-
AC4143
- HEPA 过滤网
-
AC4144
- 多重防护过滤网
-
AC4141
-
性能
- 过滤甲醛
-
75% **
- 过滤总挥发性有机物
-
>99% **
- 过滤细菌
-
99% **
- 过滤甲苯
-
99% **
- CADR（颗粒物）**
-
309
m³/h
- 细颗粒物（PM2.5）去除效率**
-
>99
%
- 根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米（20 纳米）。
- **由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试
- *根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/M3
- **根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105 cfu/m3 ***经过美国 Intertek 研究院的 MS2 病毒杀灭测试（于 11 立方米空间内进行 2 小时测试），初始浓度为 1.3*107 pfu/ml
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