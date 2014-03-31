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    空气净化器

    ACP073/00

    长久保护，持久健康

    时尚飞利浦空气净化器，让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气保护锁确保您始终呼吸健康的空气。

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    空气净化器

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    长久保护，持久健康

    具有健康空气保护锁

    • 颗粒物CADR：275 m³/h
    • 颗粒物CCM：P2
    具有专业过滤系统

    具有专业过滤系统

    其多重过滤可过滤掉过敏原和大于 20 纳米的微小颗粒，包括细菌和部分病毒*：第 1 重：预过滤网经过抗菌物质处理，可滤除头发、宠物毛发等较大颗粒。第 2 重：甲醛过滤网可过滤甲醛及有害气体。第 3 重：活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重：HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效去除细小的灰尘和烟气，同时有机抗菌材料的抗菌和防霉功能也可以消除细菌和霉菌。

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差

    5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速

    5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速

    5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速（控制面板上有风扇速度指示）

    儿童锁帮你避免意外操作

    儿童锁帮你避免意外操作

    儿童锁帮你避免意外操作

    智能夜间模式以静音低速运行

    智能夜间模式以静音低速运行

    在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，同时降低能耗。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。

    高速强风功能可高速清洁空气

    在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS 塑料
      控制面板
      金属银色
      前盖
      金属浅蓝色

    • 物流信息

      原产地
      韩国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      87 10103678526
      12NC（中国大陆）
      883 4073 00710

    • 技术规格

      电线长度
      2  m
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      空气质量感应器
      微粒
      功率（中国）
      47  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      7.2  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      200 x 355 x 640  mm
      彩盒重量（含产品）
      9.2  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      311 x 411 x 706  mm

    • 替换件

      活性炭过滤网
      AC4143
      HEPA 过滤网
      AC4144
      多重防护过滤网
      AC4141

    • 性能

      过滤甲醛
      75% **
      过滤总挥发性有机物
      >99% **
      过滤细菌
      99% **
      过滤甲苯
      99% **
      CADR（颗粒物）**
      309  m³/h
      细颗粒物（PM2.5）去除效率**
      >99  %

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    • 根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米（20 纳米）。
    • **由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试
    • *根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/M3
    • **根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105 cfu/m3 ***经过美国 Intertek 研究院的 MS2 病毒杀灭测试（于 11 立方米空间内进行 2 小时测试），初始浓度为 1.3*107 pfu/ml

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