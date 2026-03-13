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ACP077/00
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User Manual Philips Air Purifier ACP077/00
使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可瞬间有效清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。
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我的飞利浦空气净化器中的 PM2.5 指标灯是什么意思？
飞利浦空气净化器中的 CADR 规格是什么？
应该如何且何时清洁/更换我的飞利浦空气净化器的过滤网和传感器？
我的飞利浦空气净化器应该使用哪种过滤网？
我的飞利浦空气净化器上的指示灯或错误代码是什么意思？
我的飞利浦空气净化器的指示灯表示什么意思
为什么更换滤网后需要重置产品？
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我的飞利浦空气净化器无法开机
我无法激活飞利浦空气净化器的功能
我的飞利浦空气净化器的空气质量环形指示灯颜色没有变化
我的飞利浦空气净化器气流较弱，且指示灯不会变蓝
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