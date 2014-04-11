带加湿功能的空气净化器
长久保护，持久健康
使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其专业过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
具有智能空气和湿度控制
- 颗粒物CADR：257 m³/h
- 颗粒物CCM：P4
- 带湿度控制
特有复合高效去甲醛滤网
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。
高速强风功能可高速清洁空气
在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。
4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
4 级风速调节让您可以根据需要来调整风速
4 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。
睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈
内置传感器（微粒）可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 控制面板
-
金属金色
- 前盖
-
金属金色
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
69 23410735673
- 12NC（中国大陆）
-
883 4087 00710
-
技术规格
- 电线长度
-
1.8
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 空气质量感应器
-
颗粒和湿度
- 功率（中国）
-
50
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
10.3
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
390 x 243 x 586
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
12.8
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
489 x 330 x 699
mm
-
替换
- 加湿过滤网
-
AC4148
- 甲醛过滤网
-
AC4157
- 软水器
-
AC4149
-
性能
- 过滤细菌*
-
>99.9
%
- 过滤甲醛*
-
97
%
- 过滤甲苯*
-
>99
%
- 过滤总挥发性有机化合物*
-
>99
%
- CADR（烟雾颗粒）*
-
292
m³/h
- 有效去除 PM2.5*
-
>99
%
- *由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试
- *根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/M3
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