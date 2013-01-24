便携式和快速加热
飞利浦净水机采用先进的即热技术和便携式设计，可提供不同温度和用量的干净热水，旅途中您只需数秒钟即可享用自己喜爱的饮品。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
便携式和快速加热
飞利浦净水机采用先进的即热技术和便携式设计，可提供不同温度和用量的干净热水，旅途中您只需数秒钟即可享用自己喜爱的饮品。
便携式和快速加热
飞利浦净水机采用先进的即热技术和便携式设计，可提供不同温度和用量的干净热水，旅途中您只需数秒钟即可享用自己喜爱的饮品。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
便携式和快速加热
飞利浦净水机采用先进的即热技术和便携式设计，可提供不同温度和用量的干净热水，旅途中您只需数秒钟即可享用自己喜爱的饮品。
飞利浦 Pipeline 分液器采用先进的瞬间加热技术，可在数秒钟内提供不同温度和量的干净热水。
有 7 种温度：室温、45 摄氏度、55 摄氏度、65 摄氏度、75 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是冲制婴儿配方奶粉、茶还是咖啡，现在您都能轻松应对。
您可以选择 150 毫升和 300 毫升水流，以便满足不同的需求。
当水箱中只有少量水/没有水时，系统将自动阻止热水流出，从而防止系统干烧
当输出水温高于 45 摄氏度时，儿童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤
凭借先进的水和蒸汽分离技术，热蒸汽与开水处于分离状态，因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。
如果在 60 秒内没有操作，它会自动进入待机模式
便携式免安装设计，随时随地为您提供干净热水
多种供水方法，如瓶装水、水箱、桶装水等，以满足用户的不同使用条件
原产地
功率
普通参数
入水条件