可选配即插即用的微波眼模块

您需要全天候停车监控吗？可通过购买兼容的微波眼附件帮助您实现这一需求。当与微波眼附件连接时，即使您已离开停好的车辆，ADR730i 也将为您的爱车提供持续的保障。飞利浦特有的微波检测技术使得微波眼可以检测车辆周围的环境。一旦检测到有移动物体靠近您的车辆，如行人或其他车辆，微波眼就开始录制。若车辆周围没有动静，微波眼将自动关闭以节省车载电池电量。