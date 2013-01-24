如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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可靠的 140° 超广角镜头，可以捕捉更多行车前方场景。三车道覆盖可以帮助您完整记录行车途中的任何事故。
借助全高清 1080p 视频录制功能，飞利浦 ADR730i 行车记录仪可清晰逼真地记录下行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为，包括拍摄长达 6 米范围内的车牌号码。
飞利浦 ADR730i 行车记录仪配备高敏影像传感器和 F1.8 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，仍有助于您捕获清晰、高质量的旅途照片。
您需要全天候停车监控吗？可通过购买兼容的微波眼附件帮助您实现这一需求。当与微波眼附件连接时，即使您已离开停好的车辆，ADR730i 也将为您的爱车提供持续的保障。飞利浦特有的微波检测技术使得微波眼可以检测车辆周围的环境。一旦检测到有移动物体靠近您的车辆，如行人或其他车辆，微波眼就开始录制。若车辆周围没有动静，微波眼将自动关闭以节省车载电池电量。
通过我们的内置 2.4 GHz Wi-Fi 模块，您可以尽享飞利浦 ADR730i 录制视频直播。只需下载免费的飞利浦 GoSure 应用程序（提供 Android 和 iOS 版），即可智能控制您的行车记录仪。只需触摸智能手机屏幕，即可在发生事故后立即回放影像，从而证明发生的真实状况。视频包括日期和时间戳，可作为客观证据。您可以更好地解决纠纷、简化保险索赔处理和加速路边调查。
配备 3 轴重力传感器模块，飞利浦 ADR730i 行车记录仪可检测运动并触发紧急录制模式。在发生超过特定力阈值的碰撞时，本设备将锁定该视频剪辑，以防止被覆盖 – 可将此视频安全地保存在耐用的存储卡上。
用车的第一步是启动汽车引擎。一旦引擎启动，飞利浦 GoSure ADR730i 行车记录仪将始终自动开始录制。当引擎关闭后，行车记录仪也会自动关闭。您可专注于驾驶，您的 ADR730i 将为您及时记录和捕捉整个行车过程中的逼真细节。
ADR730i 是飞利浦第一款具有 Micro SD 卡故障检测和警告信号的行车记录仪，您不会在行车记录仪不工作的情况下驾驶车辆。若 SD 卡出现任何故障，您都将会收到警示信息，如新 SD 卡的格式化问题、无法录制问题或 SD 卡不兼容问题等。
行车途中，危险往往发生在驾驶员感到疲惫和无法集中精力的时候。ADR730i 中加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。
当太阳落下或者在夜间驶离照明条件良好的停车场后，驾驶人员可能没注意到此时需要打开前灯。当道路光照条件不足的时候，飞利浦 ADR730i 行车记录仪内置的高敏 CMOS 传感器可以检测出这一情况、并通过对话框弹出警告信息，以提醒驾驶人员开启前灯。因此，该行车记录仪可以有效提升驾车安全。
由高质量零部件打造的飞利浦 ADR730i 专为恶劣的行车环境而设计。经过严格测试，它可以在极端温度（-10°C 到 60°C）下工作，并且能应对车辆行驶过程中的连续振动。
相对于普通电池，ADR730i 采用的超级电容在行车环境下更加安全稳定。此外，与电池相比，超级电容的寿命更长，也更加可靠。
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