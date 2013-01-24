主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

GoSure ADR730i

互联、模块化行车记录仪

ADR73BLKWFXM
  • 见证安全行车每一瞬间 见证安全行车每一瞬间 见证安全行车每一瞬间
    -{discount-value}

    GoSure ADR730i 互联、模块化行车记录仪

    ADR73BLKWFXM

    见证安全行车每一瞬间

    通过 Wi-Fi 连接，飞利浦 ADR730i 可在智能手机上实现全高清视频的无线实时回放。当连接到可选的微波眼停车监控模块时，它甚至可以在您离开时监控您的汽车。 查看所有优势

    GoSure ADR730i 互联、模块化行车记录仪

    见证安全行车每一瞬间

    通过 Wi-Fi 连接，飞利浦 ADR730i 可在智能手机上实现全高清视频的无线实时回放。当连接到可选的微波眼停车监控模块时，它甚至可以在您离开时监控您的汽车。 查看所有优势

    见证安全行车每一瞬间

    通过 Wi-Fi 连接，飞利浦 ADR730i 可在智能手机上实现全高清视频的无线实时回放。当连接到可选的微波眼停车监控模块时，它甚至可以在您离开时监控您的汽车。 查看所有优势

    GoSure ADR730i 互联、模块化行车记录仪

    见证安全行车每一瞬间

    通过 Wi-Fi 连接，飞利浦 ADR730i 可在智能手机上实现全高清视频的无线实时回放。当连接到可选的微波眼停车监控模块时，它甚至可以在您离开时监控您的汽车。 查看所有优势

    相似产品

    See all 未映射

      见证安全行车每一瞬间

      可选配停车监控的互联行车记录仪

      • 全高清 1080p 清晰录制
      • 完美的夜视功能 (ISO 6400)
      • 无线实时回放
      • 自动录制
      140° 三车道覆盖无忧

      140° 三车道覆盖无忧

      可靠的 140° 超广角镜头，可以捕捉更多行车前方场景。三车道覆盖可以帮助您完整记录行车途中的任何事故。

      全高清 1080p 清晰录制，拍摄主要道路事件

      借助全高清 1080p 视频录制功能，飞利浦 ADR730i 行车记录仪可清晰逼真地记录下行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为，包括拍摄长达 6 米范围内的车牌号码。

      高品质影像传感器配合 F1.8 镜头，打造更强夜视功能

      飞利浦 ADR730i 行车记录仪配备高敏影像传感器和 F1.8 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，仍有助于您捕获清晰、高质量的旅途照片。

      可选配即插即用的微波眼模块

      您需要全天候停车监控吗？可通过购买兼容的微波眼附件帮助您实现这一需求。当与微波眼附件连接时，即使您已离开停好的车辆，ADR730i 也将为您的爱车提供持续的保障。飞利浦特有的微波检测技术使得微波眼可以检测车辆周围的环境。一旦检测到有移动物体靠近您的车辆，如行人或其他车辆，微波眼就开始录制。若车辆周围没有动静，微波眼将自动关闭以节省车载电池电量。

      在大多数智能手机上，可无线实时传输视频

      通过我们的内置 2.4 GHz Wi-Fi 模块，您可以尽享飞利浦 ADR730i 录制视频直播。只需下载免费的飞利浦 GoSure 应用程序（提供 Android 和 iOS 版），即可智能控制您的行车记录仪。只需触摸智能手机屏幕，即可在发生事故后立即回放影像，从而证明发生的真实状况。视频包括日期和时间戳，可作为客观证据。您可以更好地解决纠纷、简化保险索赔处理和加速路边调查。

      重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制

      配备 3 轴重力传感器模块，飞利浦 ADR730i 行车记录仪可检测运动并触发紧急录制模式。在发生超过特定力阈值的碰撞时，本设备将锁定该视频剪辑，以防止被覆盖 – 可将此视频安全地保存在耐用的存储卡上。

      发动引擎即自动开始录制

      用车的第一步是启动汽车引擎。一旦引擎启动，飞利浦 GoSure ADR730i 行车记录仪将始终自动开始录制。当引擎关闭后，行车记录仪也会自动关闭。您可专注于驾驶，您的 ADR730i 将为您及时记录和捕捉整个行车过程中的逼真细节。

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      ADR730i 是飞利浦第一款具有 Micro SD 卡故障检测和警告信号的行车记录仪，您不会在行车记录仪不工作的情况下驾驶车辆。若 SD 卡出现任何故障，您都将会收到警示信息，如新 SD 卡的格式化问题、无法录制问题或 SD 卡不兼容问题等。

      驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音

      行车途中，危险往往发生在驾驶员感到疲惫和无法集中精力的时候。ADR730i 中加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。

      弱光条件下前灯开启提醒

      当太阳落下或者在夜间驶离照明条件良好的停车场后，驾驶人员可能没注意到此时需要打开前灯。当道路光照条件不足的时候，飞利浦 ADR730i 行车记录仪内置的高敏 CMOS 传感器可以检测出这一情况、并通过对话框弹出警告信息，以提醒驾驶人员开启前灯。因此，该行车记录仪可以有效提升驾车安全。

      专为恶劣驾驶条件设计

      由高质量零部件打造的飞利浦 ADR730i 专为恶劣的行车环境而设计。经过严格测试，它可以在极端温度（-10°C 到 60°C）下工作，并且能应对车辆行驶过程中的连续振动。

      内置超级电容更加安全可靠

      相对于普通电池，ADR730i 采用的超级电容在行车环境下更加安全稳定。此外，与电池相比，超级电容的寿命更长，也更加可靠。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        ADR730i
        技术
        行车记录仪
        语言
        英语，简体中文
        工作温度
        -10°C ~ 60  °C
        储存温度
        ‘-20°C ~ 70  °C
        文件格式
        H.264
        固定镜头
        FOV 140°
        内存
        64Mb SPI 闪存
        随机存取存储器
        1Gb DDR3
        录制时间
        16 GB SD卡可录制 160 分钟全高清视频
        显示屏
        2.7 英寸 LCD
        G-sensor
        自动曝光
        自动白平衡
        液晶显示屏自动关闭
        无缝循环录制
        光圈范围
        F/#1.8
        碰撞检测
        日期和时间戳
        影像传感器
        210 万像素 CMOS
        视频分辨率
        全高清 1080P
        紧急情况文件保护
        接口
        • 微型 USB
        • 扬声器
        • 麦克风
        驾驶员疲劳警示
        夜视功能提升
        自动录制
        停车监控
        外置存储器
        SD 卡（class 10，最大 64GB）
        APP 支持（通过 Wi-Fi）

      • 包含附件

        汽车用品
        12 伏电源线、安装托架
        功率
        12 伏车载适配器

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        97x 60x 31  毫米
        产品重量
        85  克
        包装盒重量（含产品）（克）
        310

      • 市场规格

        使用效果
        安全护驾 专业为您
        产品亮点
        可选 7X24 小时全天停车监控

      • 物流信息

        EAN（中国）
        8719018010421
        箱规
        1
        GOC
        1042130

      • 订单信息

        订单输入
        ADR73BLKWFXM

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品