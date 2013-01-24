发动引擎即自动开始录制

用车的第一步是启动汽车引擎，一旦引擎启动，飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪将自动开始录制；当引擎关闭后，行车记录仪也会自动关闭。您可专注于驾驶，您的 ADR800sp 将为您及时捕捉和记录整个行车过程中的逼真细节。