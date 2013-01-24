主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

GoSure ADR800sp

行车记录仪

ADR80X1
  • 见证安全行车每一瞬间 见证安全行车每一瞬间 见证安全行车每一瞬间
    -{discount-value}

    GoSure ADR800sp 行车记录仪

    ADR80X1

    见证安全行车每一瞬间

    采用 3 路摄像、碰撞检测和日夜优质影像，飞利浦 GoSure ADR800sp 可在意外情况发生时为您提供清晰明了的见证。此外，有了疲劳警示驾驶辅助，您可以尽享更安全的驾驶。 查看所有优势

    GoSure ADR800sp 行车记录仪

    见证安全行车每一瞬间

    采用 3 路摄像、碰撞检测和日夜优质影像，飞利浦 GoSure ADR800sp 可在意外情况发生时为您提供清晰明了的见证。此外，有了疲劳警示驾驶辅助，您可以尽享更安全的驾驶。 查看所有优势

    见证安全行车每一瞬间

    采用 3 路摄像、碰撞检测和日夜优质影像，飞利浦 GoSure ADR800sp 可在意外情况发生时为您提供清晰明了的见证。此外，有了疲劳警示驾驶辅助，您可以尽享更安全的驾驶。 查看所有优势

    GoSure ADR800sp 行车记录仪

    见证安全行车每一瞬间

    采用 3 路摄像、碰撞检测和日夜优质影像，飞利浦 GoSure ADR800sp 可在意外情况发生时为您提供清晰明了的见证。此外，有了疲劳警示驾驶辅助，您可以尽享更安全的驾驶。 查看所有优势

    相似产品

    See all 未映射

      见证安全行车每一瞬间

      带碰撞检测和疲劳警示功能的行车记录仪

      • 全高清 1080p 录制
      • 增强的夜视功能
      • 自动运行
      • 驾驶员疲劳警示
      发动引擎即自动开始录制

      发动引擎即自动开始录制

      用车的第一步是启动汽车引擎，一旦引擎启动，飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪将自动开始录制；当引擎关闭后，行车记录仪也会自动关闭。您可专注于驾驶，您的 ADR800sp 将为您及时捕捉和记录整个行车过程中的逼真细节。

      重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制

      重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制

      配备 3 轴重力传感器模块的飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪可检测车辆行驶状况并触发紧急录制模式。若发生超过特定受力阈值的碰撞，本设备将锁定该视频片段，防止其被覆盖 – 并将此视频安全地保存在存储卡中。

      带有日期和时间戳证据的即时回放

      带有日期和时间戳证据的即时回放

      当碰撞事故发生后，人们会本能地责怪对方驾驶员。此时，您可以通过内置的 LCD 屏即时回放带有日期和时间戳的事故现场视频。这一客观证据将帮助您更好地解决争议、轻松地处理保险索赔事宜、加快路边调查速度。

      自动驾驶员疲劳警示，助您安全驾驶

      自动驾驶员疲劳警示，助您安全驾驶

      行车途中，危险往往发生在驾驶员感到疲惫和无法集中精力的时候。飞利浦 GoSure ADR800sp 具备高效的高级驾驶员辅助系统 (ADAS)，加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      因此，您不会在行车记录仪未能录制的情况下驾驶车辆。飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪具有 Micro SD 卡故障检测功能并可发出警告信息。若出现任何故障，如新 SD 卡格式化问题、无法录制或 SD 卡不兼容等，您都将收到警告。购买时不附带 Micro SD 卡。

      全高清 1080p 清晰录制，拍摄主要道路事件

      借助全高清 1080p 视频录制功能，飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪可清晰逼真地捕捉行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为，包括捕捉长达 6 米范围内的车牌号码。

      弱光条件下增强的夜视功能

      在行车途中捕捉清晰、高品质的录制内容，即使在夜间或其他弱光条件下行驶也可以。

      140° 三车道覆盖无忧

      优选 140° 超广角相机镜头，轻松捕捉更多场景。三车道覆盖可以帮助您完整记录行车途中的任何事故。

      专为恶劣驾驶条件设计

      由高质量零部件打造的飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪，专为恶劣的行车环境而设计。经过严格测试，ADR800sp 可以在极端温度（-10°C 到 60°C）下工作，并且能应对车辆行驶过程中的连续振动。

      通过 CCC 认证，可安全安装和使用

      飞利浦 GoSure ADR800sp 与 CCC 兼容，经测试可抵抗 GPS 或手机的电磁干扰。

      可靠的视频证据，小巧而时尚的设计

      您购买飞利浦品牌产品时，意味着您购买数十年的领先产品设计专业经验。您不仅可获得可靠的视频录制技术和安全功能的益处，其小巧而时尚的设计为您的爱车增辉。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        ADR800sp
        技术
        行车记录仪
        语言
        英语，简体中文
        工作温度
        -10°C ~ 60  °C
        储存温度
        -20°C ~ 70  °C
        文件格式
        .MOV、H.264 视频压缩
        固定镜头
        140° 广角镜头
        内存
        16Mb SPI 闪存
        随机存取存储器
        32Mx16 位 (512Mbit) DDR3
        录制时间
        32 GB 可录制 320 分钟（全高清）
        显示屏
        2 英寸 LCD (940*480)
        G-sensor
        自动曝光
        自动白平衡
        液晶显示屏自动关闭
        无缝循环录制
        光圈范围
        F/#1.8
        碰撞检测
        日期和时间戳
        影像传感器
        210 万像素 CMOS
        视频分辨率
        全高清 1080P
        紧急情况文件保护
        接口
        Micro USB 2.0，扬声器
        驾驶员疲劳警示
        夜视功能提升
        是 增强的夜视功能
        自动录制
        外置存储器
        Micro SD 卡（最大 32 GB）

      • 包含附件

        功率
        12-24 伏车载适配器
        汽车用品
        • 12 伏电源线
        • 吸盘安装
        电源线长度 (m)
        3.5

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        64 x 56.5 x 31.2  毫米
        产品重量
        72  克
        包装盒重量（含产品）（克）
        305

      • 市场规格

        使用效果
        安全护驾 专业为您
        产品亮点
        140° 广角

      • 物流信息

        EAN（中国）
        8719018010483
        订购代码（中国）
        1048330
        箱规
        1
        参考
        ADR80X1

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品