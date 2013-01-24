见证安全行车每一瞬间
采用 3 路摄像、碰撞检测和日夜优质影像，飞利浦 GoSure ADR800sp 可在意外情况发生时为您提供清晰明了的见证。此外，有了疲劳警示驾驶辅助，您可以尽享更安全的驾驶。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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用车的第一步是启动汽车引擎，一旦引擎启动，飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪将自动开始录制；当引擎关闭后，行车记录仪也会自动关闭。您可专注于驾驶，您的 ADR800sp 将为您及时捕捉和记录整个行车过程中的逼真细节。
配备 3 轴重力传感器模块的飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪可检测车辆行驶状况并触发紧急录制模式。若发生超过特定受力阈值的碰撞，本设备将锁定该视频片段，防止其被覆盖 – 并将此视频安全地保存在存储卡中。
当碰撞事故发生后，人们会本能地责怪对方驾驶员。此时，您可以通过内置的 LCD 屏即时回放带有日期和时间戳的事故现场视频。这一客观证据将帮助您更好地解决争议、轻松地处理保险索赔事宜、加快路边调查速度。
行车途中，危险往往发生在驾驶员感到疲惫和无法集中精力的时候。飞利浦 GoSure ADR800sp 具备高效的高级驾驶员辅助系统 (ADAS)，加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。
因此，您不会在行车记录仪未能录制的情况下驾驶车辆。飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪具有 Micro SD 卡故障检测功能并可发出警告信息。若出现任何故障，如新 SD 卡格式化问题、无法录制或 SD 卡不兼容等，您都将收到警告。购买时不附带 Micro SD 卡。
借助全高清 1080p 视频录制功能，飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪可清晰逼真地捕捉行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为，包括捕捉长达 6 米范围内的车牌号码。
在行车途中捕捉清晰、高品质的录制内容，即使在夜间或其他弱光条件下行驶也可以。
优选 140° 超广角相机镜头，轻松捕捉更多场景。三车道覆盖可以帮助您完整记录行车途中的任何事故。
由高质量零部件打造的飞利浦 GoSure ADR800sp 行车记录仪，专为恶劣的行车环境而设计。经过严格测试，ADR800sp 可以在极端温度（-10°C 到 60°C）下工作，并且能应对车辆行驶过程中的连续振动。
飞利浦 GoSure ADR800sp 与 CCC 兼容，经测试可抵抗 GPS 或手机的电磁干扰。
您购买飞利浦品牌产品时，意味着您购买数十年的领先产品设计专业经验。您不仅可获得可靠的视频录制技术和安全功能的益处，其小巧而时尚的设计为您的爱车增辉。
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