便携式收音机
十足袖珍型
这款时尚的袖珍型飞利浦 MW/FM 便携收音机可随时随地带给您响亮、优质的音效。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
十足袖珍型
- FM/MW、模拟调谐
- 内置扬声器
- 耳机插孔
- 干电池供电
FM/MW 调谐器让您畅享收音机
FM/MW (AM) 立体声调谐器
内置扬声器让您享受优越响亮的声音
扬声器提供优越音质，感觉更愉悦。
立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受
连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。
技术规格
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声音
- 输出功率
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100 毫瓦 RMS
- 音量控制
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旋转（模拟）
- 声音系统
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单声道
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连接
- 音频/视频输出
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耳机（3.5 毫米）
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调谐器/接收/发送
- 调谐波段
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功率
- 电池类型
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AAA 规格 (LR3)
- 电池电压
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1.5
伏
- 电池数
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2
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尺寸
- 主装置深度
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19
毫米
- 主装置高度
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117
毫米
- 主装置宽度
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56
毫米
- 产品重量
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0.08
千克
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