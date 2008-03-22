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  • 十足袖珍型 十足袖珍型 十足袖珍型

    便携式收音机

    AE1530/00

    十足袖珍型

    这款时尚的袖珍型飞利浦 MW/FM 便携收音机可随时随地带给您响亮、优质的音效。

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    便携式收音机

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    十足袖珍型

    • FM/MW、模拟调谐
    • 内置扬声器
    • 耳机插孔
    • 干电池供电
    FM/MW 调谐器让您畅享收音机

    FM/MW 调谐器让您畅享收音机

    FM/MW (AM) 立体声调谐器

    内置扬声器让您享受优越响亮的声音

    内置扬声器让您享受优越响亮的声音

    扬声器提供优越音质，感觉更愉悦。

    单指轮式操控，音量和开关一指掌控

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    立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受

    连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。

    技术规格

    • 声音

      输出功率
      100 毫瓦 RMS
      音量控制
      旋转（模拟）
      声音系统
      单声道

    • 连接

      音频/视频输出
      耳机（3.5 毫米）

    • 调谐器/接收/发送

      调谐波段
      • FM
      • MW

    • 功率

      电池类型
      AAA 规格 (LR3)
      电池电压
      1.5  伏
      电池数
      2

    • 尺寸

      主装置深度
      19  毫米
      主装置高度
      117  毫米
      主装置宽度
      56  毫米
      产品重量
      0.08  千克

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