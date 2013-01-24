IonShield纳米水离子技术每秒钟制造3000-5000亿个纳米水离子，覆盖马桶座圈、喷嘴、马桶内部及其周围，使异味和细菌失去活性，杀菌率最高可达99.99%*，同时还能去除异味，在您的卫生间形成一个坚不可摧的保护盾，保护您和家人的如厕健康，畅享新鲜空气，提高生活品质。
采用陶瓷片瞬间变频加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。
采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；童洗功能呵护儿童娇嫩肌肤；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。
座圈温度5档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；5档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验；5档水压调节，满足不同清洗强度需求。
柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。
PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。
化繁为简，自动完成臀洗-移动按摩清洗程序。
每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒，避免交叉感染，无尘无污更健康，使用更安心。喷嘴可拆卸，方便日常清洗，脏污不易残留。
一般规格
主要参数
原产地
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