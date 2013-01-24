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智能马桶盖

AIB1822/93
  • 温暖相伴 健康相随 温暖相伴 健康相随 温暖相伴 健康相随
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    智能马桶盖

    AIB1822/93

    温暖相伴 健康相随

    这款即热式智能马桶盖，让您即刻享受温暖清洗体验，同时，搭载IonShield纳米水离子技术，除菌率最高可达99.99%，保护您和家人的如厕健康。 查看所有优势

    智能马桶盖

    温暖相伴 健康相随

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      温暖相伴 健康相随

      搭载IonShield纳米水离子技术

      • 即热式
      • 控制面板
      • IonShield纳米水离子技术

      IonShield纳米水离子技术除菌率最高可达 99.99％*

      IonShield纳米水离子技术每秒钟制造3000-5000亿个纳米水离子，覆盖马桶座圈、喷嘴、马桶内部及其周围，使异味和细菌失去活性，杀菌率最高可达99.99%*，同时还能去除异味，在您的卫生间形成一个坚不可摧的保护盾，保护您和家人的如厕健康，畅享新鲜空气，提高生活品质。

      温水即热即洗，随心所欲，无需等待

      采用陶瓷片瞬间变频加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。

      臀洗、妇洗、童洗、移动清洗和5档喷嘴位置可调

      采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；童洗功能呵护儿童娇嫩肌肤；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。

      5档座温、水温和水压调节

      座圈温度5档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；5档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验；5档水压调节，满足不同清洗强度需求。

      四档风温调节，柔和暖风，满足不同温度需求

      柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。

      飞利浦前置过滤器，有效过滤自来水中泥沙、铁锈等杂质。

      PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。

      一键全自动，自动完成整套冲洗程序

      化繁为简，自动完成臀洗-移动按摩清洗程序。

      喷嘴自洁，每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒

      每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒，避免交叉感染，无尘无污更健康，使用更安心。喷嘴可拆卸，方便日常清洗，脏污不易残留。

      技术规格

      • 一般规格

        加热方式
        即热式
        净重
        4.6  千克
        毛重
        6.2  千克
        产品尺寸
        520（长）x 460（宽）x 128（高）  毫米
        包装尺寸
        600（长）x 510（宽）x 200（高）  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定功率
        956  瓦
        防水等级
        IPX4
        使用环境温度
        0 - 40  °C
        进水温度
        3 - 35  °C
        进水水压
        0.07 - 0.75 Mpa

      • 原产地

        智能马桶
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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          • 99.99% 杀菌率是委托广州微生物研究所测试得出的，报告编号为 KJ20202374。