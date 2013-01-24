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智能坐便器

AIB6309/93
  • 即热恒温，坐享洁净 即热恒温，坐享洁净 即热恒温，坐享洁净
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    智能坐便器

    AIB6309/93

    即热恒温，坐享洁净

    这款即热式智能坐便器，让您即刻享受洁净舒适的清洗体验。同时，多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求,自动冲水释放您的双手，智能便捷。 查看所有优势

    智能坐便器

    即热恒温，坐享洁净

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      即热恒温，坐享洁净

      四季恒温的舒适净洗体验

      • 即热式
      • 遥控控制+侧按键

      温水即热即洗，随心所欲，无需等待

      采用微小预加热水箱和铜管瞬间加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。

      臀洗、妇洗、移动清洗和强力洗

      臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果；强力洗润滑肠道，让排便更顺畅。

      4档座温和水温及5档水压和喷嘴位置调节

      座圈温度4档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；4档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档水压调节，满足不同清洗强度需求；5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。

      四档风温调节，柔和暖风，满足不同温度需求

      柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。

      一键全自动，自动完成整套冲洗程序

      化繁为简，自动完成臀洗/妇洗-移动按摩清洗-暖风烘干程序。

      离座即冲，智能便利

      如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。

      停电可冲水，不受停电困扰

      不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。

      手持无线遥控设计，舒适自由掌控

      手持无线遥控设计，轻松自由调节，背面磁铁设计，可贴至墙身，不易遗失。

      喷嘴自洁，每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒

      每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒，避免交叉感染，无尘无污更健康，使用更安心。喷嘴可拆卸，方便日常清洗，脏污不易残留。

      抗菌座圈和喷嘴避免细菌滋生，呵护健康

      盖板、座圈和喷嘴采用抗菌材质，有效抑制喷嘴和座圈表面附着的细菌，为您提供洁净守舒适的如厕体验。

      柔光夜灯，晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼

      晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼，不会影响家人休息，同时，节能省电。

      技术规格

      • 一般规格

        加热方式
        即热式
        净重
        38.3  千克
        毛重
        43.4  千克
        产品尺寸
        686（长）*418（宽）*505（高）  毫米
        包装尺寸
        805（长）*505（宽）*645（高）  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定功率
        1020  瓦
        防水等级
        IPX4
        环境温度
        3-40  °C
        进水水压
        0.15 - 0.75 兆帕
        进水温度
        3-35  °C

      • 原产地

        智能马桶
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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