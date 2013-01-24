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智能坐便器

AIB6400/00
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    智能坐便器

    AIB6400/00

    温暖相伴，净享舒适

    这款即热式智能坐便器，外观精美时尚，适用多种装修风格。旋风冲刷轻松带走顽固污迹，自动冲水释放您的双手，同时，多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。 查看所有优势

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      强劲冲刷，深度冲洗，轻松带走顽固污迹。

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      如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。

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      着坐时自动预湿润马桶内壁，自洁釉面防止桶壁沾污，一冲即净。

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      采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；童洗功能呵护儿童娇嫩肌肤；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。

      四档风温调节，柔和暖风，满足不同温度需求

      柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。

      5档座温、水温和水压调节

      座圈温度5档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；5档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档水压调节，满足不同清洗强度需求。

      飞利浦前置过滤器，有效过滤自来水中泥沙，铁锈等杂质

      PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。

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      化繁为简，自动完成臀洗-移动按摩清洗-暖风烘干程序。

      光感夜灯，智能感应开启，绿色节能

      智能感应开启，夜间如厕不必担心打扰家人的休息，白天光线充足时自动关闭，绿色节能。

      停电可冲水，不受停电困扰

      不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。

      技术规格

      • 一般规格

        加热方式
        即热式
        净重
        33.5  千克
        毛重
        36.5  千克
        产品尺寸
        666(L)x407(W)x514(H)  毫米
        包装尺寸
        755(L)x465(W)x585(H)  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        额定功率
        880  瓦
        电压及频率
        220V/50Hz
        防水等级
        IPX4
        使用环境温度
        0-40  °C
        进水水压
        0.15-0.75Mpa
        进水温度
        3-35  °C

      • 原产地

        智能坐便器
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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