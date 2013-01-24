采用微小预加热水箱和铜管瞬间加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。
臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果；强力洗润滑肠道，让排便更顺畅。
座圈温度4档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；4档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档水压调节，满足不同清洗强度需求；5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。
柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。
化繁为简，自动完成臀洗/妇洗-移动按摩清洗-暖风烘干程序。
如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。
不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。
手持无线遥控设计，轻松自由调节，背面磁铁设计，可贴至墙身，不易遗失。
每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒，避免交叉感染，无尘无污更健康，使用更安心。喷嘴可拆卸，方便日常清洗，脏污不易残留。
盖板、座圈和喷嘴采用抗菌材质，有效抑制喷嘴和座圈表面附着的细菌，为您提供洁净守舒适的如厕体验。
晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼，不会影响家人休息，同时，节能省电。
一般规格
主要参数
原产地
服务