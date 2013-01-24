主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

智能坐便器

AIB6411/93
  • 更洁净、更智能 更洁净、更智能 更洁净、更智能
    -{discount-value}

    智能坐便器

    AIB6411/93

    更洁净、更智能

    这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康。WiFi智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。 查看所有优势

    智能坐便器

    更洁净、更智能

    这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康。WiFi智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。 查看所有优势

    更洁净、更智能

    这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康。WiFi智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。 查看所有优势

    智能坐便器

    更洁净、更智能

    这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康。WiFi智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。 查看所有优势

    相似产品

    See all electronic-bidets

      更洁净、更智能

      搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术

      • 即热式
      • WiFi智能控制
      • IonShield纳米水离子技术

      IonShield纳米水离子技术除菌率最高可达99.99%*

      IonShield 纳米水离子技术每秒钟制造3000-5000亿个纳米水离子，覆盖马桶座圈、马桶内部及其周围，使细菌和异味失去活性，杀菌率最高可达99.99%*，同时还能去除异味，在您的卫生间形成一个坚不可摧的保护盾，保护您和家人的如厕健康，畅享新鲜空气，提高生活品质。

      利用手机app完成设置操作,使用更加便利

      WiFi智能控制，让您随时利用手机app完成各种设置操作，也可根据自己的使用习惯自定义水温、座温、水压、喷嘴位置等各项参数，同时还能通过app查看产品的使用情况。

      微波智能感应开盖，释放双手

      当消费者接近感应区时便盖自动开启，使用更方便。

      离座即冲，智能便利

      如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。

      四档风温调节，柔和暖风，满足不同温度需求

      柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。

      光感夜灯，智能感应开启，绿色节能

      智能感应开启，夜间如厕不必担心打扰家人的休息，白天光线充足时自动关闭，绿色节能。

      温水即热即洗，随心所欲，无需等待

      采用陶瓷片瞬间变频加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。

      飞利浦前置过滤器，有效过滤自来水中泥沙，铁锈等杂质

      PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。其防冻防爆设计让使用更加安心。

      臀洗、妇洗、童洗、移动清洗和5档喷嘴位置可调

      采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；童洗功能呵护儿童娇嫩肌肤；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。

      5档座温、水温和水压调节

      座圈温度5档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；5档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档水压调节，满足不同清洗强度需求。

      停电可冲水，不受停电困扰

      不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。

      技术规格

      • 一般规格

        加热方式
        即热式
        净重
        42  千克
        毛重
        46  千克
        产品尺寸
        678（长）x408（宽）x504（高）  毫米
        包装尺寸
        785（长）x485（宽）x590（高）  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定功率
        820  瓦
        防水等级
        IPX4
        环境温度
        0-40  °C
        进水温度
        3 - 35  °C
        进水温度
        0.15 - 0.75  °C

      • 原产地

        智能马桶
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 99.99% 杀菌率是委托广州微生物研究所测试得出的，报告编号为 KJ20202257。