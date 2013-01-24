更洁净、更智能
这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康。WiFi智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
更洁净、更智能
这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康。WiFi智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。 查看所有优势
更洁净、更智能
这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康。WiFi智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
更洁净、更智能
这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康。WiFi智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。 查看所有优势
IonShield 纳米水离子技术每秒钟制造3000-5000亿个纳米水离子，覆盖马桶座圈、马桶内部及其周围，使细菌和异味失去活性，杀菌率最高可达99.99%*，同时还能去除异味，在您的卫生间形成一个坚不可摧的保护盾，保护您和家人的如厕健康，畅享新鲜空气，提高生活品质。
WiFi智能控制，让您随时利用手机app完成各种设置操作，也可根据自己的使用习惯自定义水温、座温、水压、喷嘴位置等各项参数，同时还能通过app查看产品的使用情况。
当消费者接近感应区时便盖自动开启，使用更方便。
如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。
柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。
智能感应开启，夜间如厕不必担心打扰家人的休息，白天光线充足时自动关闭，绿色节能。
采用陶瓷片瞬间变频加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。
PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。其防冻防爆设计让使用更加安心。
采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；童洗功能呵护儿童娇嫩肌肤；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。
座圈温度5档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；5档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档水压调节，满足不同清洗强度需求。
不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。
一般规格
主要参数
原产地
服务