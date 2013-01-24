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智能坐便器

AIB6414/93
  • 智能感控，便享舒适 智能感控，便享舒适 智能感控，便享舒适
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    智能坐便器

    AIB6414/93

    智能感控，便享舒适

    这款即热式智能坐便器，让您即刻享受洁净舒适的清洗体验。自动翻盖合盖以及脚感翻圈和脚感冲水让您彻底释放双手，享受智能化的如厕体验。 查看所有优势

    智能坐便器

    智能感控，便享舒适

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    智能感控，便享舒适

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      智能感控，便享舒适

      采用微波感应自动翻盖技术

      • 即热式
      • 遥控控制+侧按键

      微波智能感应开盖，释放双手

      当消费者接近感应区时便盖自动开启，使用更方便。

      脚感翻圈和脚感冲水，彻底释放双手

      专为男士小便设计,无需用手接触，感应翻圈；如厕后也无需弯腰寻找按键冲水，把脚放到感应区域即可完成冲水，彻底解放双手，更便捷和更卫生。

      温水即热即洗，随心所欲，无需等待

      采用微小预加热水箱和铜管瞬间加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。

      四档风温调节，柔和暖风，满足不同温度需求

      柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。

      臀洗、妇洗、移动清洗和强力洗

      采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；妇洗程序专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果；强力洗润滑肠道，让排便更顺畅。

      4档座温和水温及5档水压和喷嘴位置调节

      座圈温度4档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；4档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档水压调节，满足不同清洗强度需求；5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。

      一键全自动，自动完成整套冲洗程序

      化繁为简，自动完成臀洗/妇洗-移动按摩清洗-暖风烘干程序。

      等离子除臭，保持卫生间空气清新

      着座时自动开启除臭装置，有效去除异味，保持卫生间空气清新。

      离座即冲，智能便利

      如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。

      柔光夜灯，晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼

      晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼，不会影响家人休息，同时，节能省电。

      离座即冲，智能便利

      如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。

      技术规格

      • 一般规格

        加热方式
        即热式
        净重
        36  千克
        毛重
        40  千克
        产品尺寸
        693（长）*395（宽）*445（高）  毫米
        包装尺寸
        765（长）*480（宽）*565（高）  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定功率
        1150  瓦
        防水等级
        IPX4
        环境温度
        3-40  °C
        进水水压
        0.15 - 0.75 兆帕
        进水温度
        3-35  °C

      • 原产地

        智能马桶
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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