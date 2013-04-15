时间和闹钟备份，甚至在断电时也可按时唤醒

出现电源故障时，本款智能时钟仍可保持可靠的时间和设置。设定的闹钟即使在关闭显示屏时仍处于活动状态 — 这一切得益于预安装的电池。当电源恢复时，则无需调整时钟或重新设置。更令人称奇的是，即使电源未恢复，电池也会为蜂鸣器提供足够的能量，使其在您设置的闹钟时间发出警报 — 确保您绝不会迟起床。