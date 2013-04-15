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AJ7245D/93
动听音乐唤醒
美好的一天，从这款飞利浦底座开始。其具有可带来震撼低音效果的低音反射扬声器系统、20 瓦 RMS 输出及带 Lightning 接口的 iPod/iPhone 底座。通过免费的飞利浦应用程序享受增强的唤醒及收音机体验。
Lightning 接口
iPod/iPhone 专用
FM、双重闹铃
20 瓦、时间和闹钟备份
RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
出现电源故障时，本款智能时钟仍可保持可靠的时间和设置。设定的闹钟即使在关闭显示屏时仍处于活动状态 — 这一切得益于预安装的电池。当电源恢复时，则无需调整时钟或重新设置。更令人称奇的是，即使电源未恢复，电池也会为蜂鸣器提供足够的能量，使其在您设置的闹钟时间发出警报 — 确保您绝不会迟起床。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。