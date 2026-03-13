空气净化器和空气加湿器
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AP5566/00
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User Manual Philips Professional air purifier AP5566/00
采用 VItaShield 微护盾、双动力空气动力学设计、AeraSense 灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业 S3 型，具有出色的净化效率和使用寿命，可有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。根据不同使用环境提供商用定制功能。
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我的飞利浦空气净化器中的 PM2.5 指标灯是什么意思？
为什么更换滤网后需要重置产品？
飞利浦空气净化器中的 CADR 规格是什么？
应该如何且何时清洁/更换我的飞利浦空气净化器的过滤网和传感器？
我的飞利浦空气净化器的指示灯表示什么意思
我的飞利浦空气净化器应该使用哪种过滤网？
我的飞利浦空气净化器上的指示灯或错误代码是什么意思？
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我的飞利浦空气净化器无法开机
我无法激活飞利浦空气净化器的功能
我的飞利浦空气净化器气流较弱，且指示灯不会变蓝
我的飞利浦空气净化器的空气质量环形指示灯颜色没有变化
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