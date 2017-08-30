甲醛检测模块
放心呼吸
甲醛传感器采用单独的包装和密封件，能够确保较长的使用寿命。仅在您打开密封件时其使用寿命才开始。我们将此传感器保持在与出厂状态一样的新状态。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
提醒指示灯和健康保证智能锁为您提供承诺的使用寿命和可靠性
电动化学甲醛传感器均具有使用寿命。在产品使用寿命到期时，感应准确度将降低。我们甲醛 Pro 的出众提醒指示灯和健康保证智能锁功能可确保可靠的“使用寿命”读数。
甲醛采用密封包封装，保留其使用寿命
我们以消费者洞察力为基础，可带来对人们的生活产生影响的创新。基于此，甲醛传感器采用单独密封的箔包装，可延长其使用寿命。因此，它可长时间监测，提供可靠的效果。
甲醛感测可媲美专业传感器
使用业界领先的甲醛感测技术，我们力求完美，用甲醛来校准每一台感测器，以求达到更高的精确度（通常的做法是使用酒精来校准）。甲醛感测精确性参照专业空气质量感测器为基准。
即插即用甲醛传感器可与 AirVibe 配合使用
智能即插即用设计可让您灵活升级 AS3505 AirVibe，以包括甲醛感应功能，从而可在传感器使用寿命结束时进行更换。兼容相同的 USB 端口，飞利浦将在未来推出更多的传感器类型，用于空气监测。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
功能
- 甲醛传感器
-
可通过 USB 升级
-
甲醛
- 范围（毫克/立方米）
-
0 - 3
- 分辨率（毫克/立方米）
-
0,01
-
物流信息
- EAN F-box
-
6923410753745
- 12NC 代码
-
883410000710
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
138*138*22.5
mm
- 产品重量
-
0.011
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
42*34*13.5
- 重量（含包装）
-
0.059
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
白色
- 机身材料
-
PP
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
- 由于此传感器类型的化学特性，可通过防止意外使用确保其使用寿命
- 参考 PPM-HTV 传感器
- 因此，仅在消费者将其打开并安装至产品中时开始其“使用寿命”。
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