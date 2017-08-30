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    甲醛检测模块

    AS1100/00

    放心呼吸

    甲醛传感器采用单独的包装和密封件，能够确保较长的使用寿命。仅在您打开密封件时其使用寿命才开始。我们将此传感器保持在与出厂状态一样的新状态。

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    甲醛检测模块

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    放心呼吸

    具有甲醛 Pro 灵敏感应功能

    • 即插即用 USB 传感器
    • 保留长使用寿命

    提醒指示灯和健康保证智能锁为您提供承诺的使用寿命和可靠性

    电动化学甲醛传感器均具有使用寿命。在产品使用寿命到期时，感应准确度将降低。我们甲醛 Pro 的出众提醒指示灯和健康保证智能锁功能可确保可靠的“使用寿命”读数。

    甲醛采用密封包封装，保留其使用寿命

    我们以消费者洞察力为基础，可带来对人们的生活产生影响的创新。基于此，甲醛传感器采用单独密封的箔包装，可延长其使用寿命。因此，它可长时间监测，提供可靠的效果。

    甲醛感测可媲美专业传感器

    使用业界领先的甲醛感测技术，我们力求完美，用甲醛来校准每一台感测器，以求达到更高的精确度（通常的做法是使用酒精来校准）。甲醛感测精确性参照专业空气质量感测器为基准。

    即插即用甲醛传感器可与 AirVibe 配合使用

    智能即插即用设计可让您灵活升级 AS3505 AirVibe，以包括甲醛感应功能，从而可在传感器使用寿命结束时进行更换。兼容相同的 USB 端口，飞利浦将在未来推出更多的传感器类型，用于空气监测。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 功能

      甲醛传感器
      可通过 USB 升级

    • 甲醛

      范围（毫克/立方米）
      0 - 3
      分辨率（毫克/立方米）
      0,01

    • 物流信息

      EAN F-box
      6923410753745
      12NC 代码
      883410000710

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      138*138*22.5  mm
      产品重量
      0.011  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      42*34*13.5
      重量（含包装）
      0.059  kg

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      机身材料
      PP

    • 服务

      2 年全球保修

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    • 由于此传感器类型的化学特性，可通过防止意外使用确保其使用寿命
    • 参考 PPM-HTV 传感器
    • 因此，仅在消费者将其打开并安装至产品中时开始其“使用寿命”。

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