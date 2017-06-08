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    室内空气质量监测仪

    AS3505/00

    放心呼吸

    让不可见的东西现身，飞利浦空气质量监测器可让您随时随地洞悉室内空气质量。

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    室内空气质量监测仪

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    放心呼吸

    配备 AirVibe，可连接的空气质量传感器

    • PM2.5
    • 温度
    • 湿度
    温度和湿度监视，促进舒适的起居

    温度和湿度监视，促进舒适的起居

    您家中的温度和湿度级别会直接影响其舒适度。确定的舒适湿度级别介于 40% 至 60% 之间，否则您可能会感到皮肤或鼻子过敏。发出的温度和湿度数据可让您了解如何才能最佳地改善家庭环境。

    空气质量分析，了解污染源

    空气质量分析，了解污染源

    将设备与我们的空气质量应用程序 (Ali smartliving) 连接，您可以通过 WiFi、3G 或 4G 网络，随时随地监控您的室内空气质量。为了获得更健康、更舒适的生活环境，我们通过移动应用程序来提供可行的建议，改善您呼吸的空气的质量。

    控制您呼吸的空气的可行建议

    控制您呼吸的空气的可行建议

    趋势监视和事件日志有助于我们更好地了解您的空气。优化的算法有助于总结和了解可能的污染源，这样我们就能对空气改善采取全面控制。

    可通过 USB 甲醛感测器升级

    可通过 USB 甲醛感测器升级

    出众的 USB 即插即用感测器设计可让您在需要时，通过其他感测器灵活升级 AirVibe。我们提供了甲醛感测器，并将在未来提供令人兴奋的新感测器。

    便携式设计，便于多房间测量

    便携式设计，便于多房间测量

    AirVibe 装有电池，可让您灵活进行多房间实时测量。有利于空气监测，可揭示空气质量的趋势，我们建议用电源插头固定放置，以持续跟踪空气质量。

    AeraSense 2，3 倍多精确*地监测 PM2.5

    AeroSense 2 采用通常在手术室中使用的激光技术，这类环境对颗粒物感测的要求更为严格。AeroSense 2 可发现小至 0.3 微米的细小颗粒，包括烟雾、烟草烟气、细尘、细菌和空气过敏原。凭借飞利浦出众的主动气流设计，AeroSense 2 可提供 3 倍精确的检测结果，并且瞬间反馈。

    激光 PM2.5 感测技术

    激光感测技术可让您在一秒内获得准确的 PM2.5 反馈。**

    通过历史趋势，安心改进空气质量

    连接移动应用程序后，可以每时每刻监测家中的空气质量。通过历史趋势，您可以对空气质量改进感到放心。

    可用的熄灯模式

    熄灯模式可使您持续跟踪空气质量，即使在夜间睡眠期间，也不会受到光干扰。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 功能

      PM2.5 传感器
      温度传感器
      湿度传感器

    • 细颗粒 (PM 2.5)

      传感技术
      基于激光技术的 AeraSense 2
      灵敏度 - 微粒大小
      0.3 - 2.5  µm
      即时模式
      Y
      Intant 模式响应时间
      1 秒
      数字读取范围
      • 0 - 35  µg/m3
      • 36 - 75  µg/m3
      • 76 -115  µg/m3
      • 116 - 999  µg/m3
      彩色指示灯
      • 冰魄蓝
      • 蓝紫色
      • 紫红色
      • 树莓红

    • 温度

      数字读取范围
      -10 ~ 40  °C

    • 湿度

      读取范围（相对）
      10 ~ 99  %

    • 技术规格

      电池
      估计 2 小时
      功率
      交流-直流 5 伏 1 安 USB 电源适配器  W
      电线长度
      1.2  m
      电压
      产品 5 伏直流 - 适配器 100~240 伏交流  V
      频率
      适配器 50/60  Hz

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      138*138*133  mm
      产品重量
      0.309  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      106*106*97
      重量（含包装）
      0.747  kg

    • 设计和外观

      颜色
      银色铝和白色
      屏幕的颜色
      亮黑色
      机身材料
      铝和 ABS

    • 易于使用

      接电源线使用
      无线使用
      系统可升级
      可连接应用程序
      Ali 智能生活
      显示屏
      非触摸
      时钟
      WiFi 同步

    • 服务

      2 年全球保修

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