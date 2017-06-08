您家中的温度和湿度级别会直接影响其舒适度。确定的舒适湿度级别介于 40% 至 60% 之间，否则您可能会感到皮肤或鼻子过敏。发出的温度和湿度数据可让您了解如何才能最佳地改善家庭环境。
将设备与我们的空气质量应用程序 (Ali smartliving) 连接，您可以通过 WiFi、3G 或 4G 网络，随时随地监控您的室内空气质量。为了获得更健康、更舒适的生活环境，我们通过移动应用程序来提供可行的建议，改善您呼吸的空气的质量。
趋势监视和事件日志有助于我们更好地了解您的空气。优化的算法有助于总结和了解可能的污染源，这样我们就能对空气改善采取全面控制。
出众的 USB 即插即用感测器设计可让您在需要时，通过其他感测器灵活升级 AirVibe。我们提供了甲醛感测器，并将在未来提供令人兴奋的新感测器。
AirVibe 装有电池，可让您灵活进行多房间实时测量。有利于空气监测，可揭示空气质量的趋势，我们建议用电源插头固定放置，以持续跟踪空气质量。
AeroSense 2 采用通常在手术室中使用的激光技术，这类环境对颗粒物感测的要求更为严格。AeroSense 2 可发现小至 0.3 微米的细小颗粒，包括烟雾、烟草烟气、细尘、细菌和空气过敏原。凭借飞利浦出众的主动气流设计，AeroSense 2 可提供 3 倍精确的检测结果，并且瞬间反馈。
激光感测技术可让您在一秒内获得准确的 PM2.5 反馈。**
连接移动应用程序后，可以每时每刻监测家中的空气质量。通过历史趋势，您可以对空气质量改进感到放心。
熄灯模式可使您持续跟踪空气质量，即使在夜间睡眠期间，也不会受到光干扰。
原产地
功能
细颗粒 (PM 2.5)
温度
湿度
技术规格
重量和尺寸
设计和外观
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