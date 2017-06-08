空气质量分析，了解污染源

将设备与我们的空气质量应用程序 (Ali smartliving) 连接，您可以通过 WiFi、3G 或 4G 网络，随时随地监控您的室内空气质量。为了获得更健康、更舒适的生活环境，我们通过移动应用程序来提供可行的建议，改善您呼吸的空气的质量。