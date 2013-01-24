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厨下式净水器

AUT1210/93
  • 2年*长效保护，享受健康好水 2年*长效保护，享受健康好水 2年*长效保护，享受健康好水
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    厨下式净水器

    AUT1210/93

    2年*长效保护，享受健康好水

    飞利浦AquaShield 超滤净水器搭载4重超滤净化系统，给予您2年长效超滤技术保护，能有效去除有机物，99%*余氯和99.999%细菌*。它无需插电，让您随时享用健康好水。 查看所有优势

    厨下式净水器

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      2年*长效保护，享受健康好水

      细菌去除率高达99.999%*

      • 超滤技术
      • 2L/min
      • 2年*UF滤芯使用寿命
      • 无需插电

      去除小至0.01微米的有害物质

      AquaShield超滤四重净化系统能有效去除有机物，99%*余氯和99.999%*细菌，同时可保留水中的有益矿物质和微量元素。采用飞利浦AquaShield 超滤多重净化系统，您的家人可以享受到清洁、新鲜和口感佳的水。

      5秒*即可装满一杯净水

      告别等待时代，现在您只需打开龙头，就可以即刻获得一杯经过四重净化的健康好水。

      2年UF滤芯使用寿命*

      UF滤芯使用寿命可持续长达2年*，降低更换频率和拥有成本。

      时刻提醒滤芯使用情况

      内置专业寿命监测系统，智能监测滤芯的使用情况。产品上的滤芯寿命灯，时刻提醒您滤芯的使用寿命。当滤芯需要更换时，滤芯寿命灯会红色闪烁，提醒您及时更换滤芯。

      集成式水路结构，可有效防止漏水

      独特无软管连接水路设计，有效降低漏水风险，保护净水器的使用安全。

      免插电过滤，随时享受干净的水

      纯物理过滤，产品免插电。您可时刻享受经飞利浦AquaShield超滤净化系统净化的干净水。

      采用QuickTwist和橫置滤芯设计，即可实现轻松滤芯

      横置滤芯具有快速旋转技术，可轻松更换滤芯。滤芯易于更换，只需轻轻旋转即可卸下，无需断水。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。

      技术规格

      • 一般规格

        替换滤芯
        • CBPA-WP3978/00
        • CB-WP3979/00
        • RO-AUT727
        额定净水量
        4000L  升
        额定净水流速
        2L/min
        储水桶
        N
        产品尺寸
        350*110*315mm  毫米

      • 滤芯规格

        过滤精度
        UF: 0.01μm

      • 原产地

        替换滤芯
        中国
        厨下式净水器
        中国

      • 净化系统

        细菌（大肠杆菌群）去除率
        > 99.999%
        余氯去除率
        高达 99%
        有机物去除率

      • 入水条件

        进水压力
        0.1-0.4MPa  巴
        进水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

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          • 细菌和残余氯的去除率基于 SGS 测试报告：ASH19-049111-01。
          • 2 年 UF 滤芯使用寿命基于 SGS 测试报告：ASH19-049111-01。滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。
          • 5秒装满一杯150ml的净水。