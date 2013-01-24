2年*长效保护，享受健康好水
飞利浦AquaShield 超滤净水器搭载4重超滤净化系统，给予您2年长效超滤技术保护，能有效去除有机物，99%*余氯和99.999%细菌*。它无需插电，让您随时享用健康好水。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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2年*长效保护，享受健康好水
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AquaShield超滤四重净化系统能有效去除有机物，99%*余氯和99.999%*细菌，同时可保留水中的有益矿物质和微量元素。采用飞利浦AquaShield 超滤多重净化系统，您的家人可以享受到清洁、新鲜和口感佳的水。
告别等待时代，现在您只需打开龙头，就可以即刻获得一杯经过四重净化的健康好水。
UF滤芯使用寿命可持续长达2年*，降低更换频率和拥有成本。
内置专业寿命监测系统，智能监测滤芯的使用情况。产品上的滤芯寿命灯，时刻提醒您滤芯的使用寿命。当滤芯需要更换时，滤芯寿命灯会红色闪烁，提醒您及时更换滤芯。
独特无软管连接水路设计，有效降低漏水风险，保护净水器的使用安全。
纯物理过滤，产品免插电。您可时刻享受经飞利浦AquaShield超滤净化系统净化的干净水。
横置滤芯具有快速旋转技术，可轻松更换滤芯。滤芯易于更换，只需轻轻旋转即可卸下，无需断水。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。
一般规格
滤芯规格
原产地
净化系统
入水条件