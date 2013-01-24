AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.999%*)、病毒 (>99.999%*)、农药 (>99.9%*)、残余氯 (>99%*)，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。
即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.05L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。
产水率≥55%，净化水和废水比例为1.2:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。
ClearSmart 智能系统可监控每个滤网的使用寿命，并会提醒您及时更换以确保过滤性能。它还能在检测到漏水时切断供水。最后，它还会定期自动冲洗净水器，让您始终享受洁净、健康的水。
通过将连接点总数减少 50%（从 8 减少到 4），经过改善的集成式水路旨在消除漏水的风险。
为了便于使用，可以通过简单的快速转动来取下滤芯，而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可避免内部系统受到污染。
一般规格
滤网规格
原产地
净化系统
入水条件
功率