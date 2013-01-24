ClearSmart 令您安心享用

ClearSmart 智能系统可监控每个滤网的使用寿命，并会提醒您及时更换以确保过滤性能。它还能在检测到漏水时切断供水。最后，它还会定期自动冲洗净水器，让您始终享受洁净、健康的水。