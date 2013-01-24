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厨下式净水器

AUT2008/00
  • 升级水路，畅饮无忧 升级水路，畅饮无忧 升级水路，畅饮无忧
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    厨下式净水器

    AUT2008/00

    升级水路，畅饮无忧

    搭载AquaShield RO过滤系统，这款净水器能有效去除重金属，病毒，细菌和其他杂质。同时智能控制系统，让您无忧无虑地享受清洁、新鲜的好水。 查看所有优势

    厨下式净水器

    升级水路，畅饮无忧

    搭载AquaShield RO过滤系统，这款净水器能有效去除重金属，病毒，细菌和其他杂质。同时智能控制系统，让您无忧无虑地享受清洁、新鲜的好水。 查看所有优势

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    厨下式净水器

    升级水路，畅饮无忧

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      升级水路，畅饮无忧

      高效去除99%*重金属

      • 反渗透技术
      • 400G*无桶设计
      • ≥1.05L/min
      • 2年RO滤芯寿命

      去除小至0.0001微米的有害物质

      AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.999%*)、病毒 (>99.999%*)、农药 (>99.9%*)、残余氯 (>99%*)，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

      即时享受健康好水

      即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.05L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。 

      节水过滤技术，二级水效，1.2:1低废水比

      产水率≥55%，净化水和废水比例为1.2:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。

      ClearSmart 令您安心享用

      ClearSmart 智能系统可监控每个滤网的使用寿命，并会提醒您及时更换以确保过滤性能。它还能在检测到漏水时切断供水。最后，它还会定期自动冲洗净水器，让您始终享受洁净、健康的水。

      经过优化的集成式水路，可防止漏水

      通过将连接点总数减少 50%（从 8 减少到 4），经过改善的集成式水路旨在消除漏水的风险。

      QuickTwist 机制，让更换滤芯更方便

      为了便于使用，可以通过简单的快速转动来取下滤芯，而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可避免内部系统受到污染。

      技术规格

      • 一般规格

        替换滤芯
        • PEGA-WP3975/11
        • RO-AUT743/00
        • CBPA-WP3976/11
        额定净水量
        3000L  升
        额定净水流速
        1.05 L/min
        产水率(废水比)
        55% (1.2:1)
        储水桶
        N
        产品尺寸
        460X150X407 mm  毫米

      • 滤网规格

        过滤精度
        RO: 0.0001 μm
        RO膜规格
        400 加仑

      • 原产地

        厨下式净水器
        中国
        替换滤芯
        中国

      • 净化系统

        重金属（铅）去除率
        > 99%
        细菌（大肠杆菌）去除率
        > 99.999%
        细菌（大肠杆菌）去除率
        > 99.999%
        农药（灭草松）去除率
        > 99.9%
        余氯去除率
        >99%
        减少水垢
        Y

      • 入水条件

        进水压力
        0.15-0.4MPa  巴
        进水温度
        5-38  °C
        进水水质
        市政自来水

      • 功率

        额定电源
        220V/50Hz

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          • 400GPD：400 加仑/天，如果此净水器运行 24 小时，则可以产生 400 加仑净水。
          • 重金属、细菌、病毒、农药和残余氯的去除率基于 SGS 测试报告：ASH18-065415-01。
          • 2 年：在水温为 25℃、进水压力为 3 bar的条件下使用市政自来水，每日耗水量不超过 10 升，此 RO 过滤网可使用 2 年（8000 升/10 升/365 天=2.19 年）。测试数据来源于 SGS：ASH18-065403-01。
          • 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。
          • AUT2008/00 是 F400-D1 产品货号。