双出水过滤模式满足您不同用水需求

复合过滤系统由PP棉和活性炭棒组成，有效去除自来水中的大颗粒物，胶体，铁锈，异色异味和余氯等，满足您日常生活用洗之需，而且不产生废水。AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、抗生素(＞99%*)，异色异味、余氯和降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。