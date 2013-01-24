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厨下式净水器

AUT2115/93
  • 即刻享用洁净的纯净水 即刻享用洁净的纯净水 即刻享用洁净的纯净水
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    厨下式净水器

    AUT2115/93

    即刻享用洁净的纯净水

    ProLifetime 技术为您提供 3 年长效的反渗透过滤保护，同时采用双出水技术，您可以选择饮用水或生活水，以满足日常不同的需要。 查看所有优势

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      即刻享用洁净的纯净水

      3年长效保护，RO滤芯净水能力高达11000L

      • 双出水技术
      • 500G*无桶设计
      • ≥1.3L/min
      • 3年RO滤芯寿命

      双出水过滤模式满足您不同用水需求

      复合过滤系统由PP棉和活性炭棒组成，有效去除自来水中的大颗粒物，胶体，铁锈，异色异味和余氯等，满足您日常生活用洗之需，而且不产生废水。AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、抗生素(＞99%*)，异色异味、余氯和降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

      6.8 秒钟即可接满一杯纯净水*

      升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.3L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。 

      3年RO滤芯寿命*

      RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。

      节水过滤技术，符合国家一级水效标准，1.5:1低废水比

      产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。

      ClearSmart 感应技术，让您安心享用

      APP和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。TDS 传感器监控并清晰指示水质。

      经过优化的集成式水路，可防止漏水

      第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个，进一步消除了 50% 的漏水风险。

      通过智能手机监控您的净水器

      飞利浦 Water 应用程序，让您可以随时随地远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。

      QuickTwist 滤芯更换

      水平放置和 QuickTwist 设计便于更换过滤器；无需现场客户服务。

      技术规格

      • 普通参数

        更换滤芯
        • CP: AUT706
        • RO: AUT757
        额定水流速
        1.32 升/分钟
        净水效率
        60%
        产品尺寸
        420 毫米*150 毫米*410 毫米  毫米
        水箱
        N

      • 滤网规格

        滤网精度
        RO：0.0001 微米
        RO 规格
        500 加仑

      • 原产地

        过滤网
        中国
        水槽下方净水器
        中国

      • 净化系统

        重金属去除 (Pb)
        > 99%
        细菌去除（大肠杆菌群）
        病毒去除 (MS2)
        > 99.999%
        抗生物质（阿莫西林）
        >99%
        氯减少
        Y
        水质硬度去除
        Y
        水垢减少
        Y
        农药去除
        去除浊度
        VOC 去除率

      • 入水条件

        入水压力
        0.1-0.4MPa  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz

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