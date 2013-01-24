复合过滤系统由PP棉和活性炭棒组成，有效去除自来水中的大颗粒物，胶体，铁锈，异色异味和余氯等，满足您日常生活用洗之需，而且不产生废水。AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (>99%*)、细菌 (>99.99%*)、病毒 (>99.99%*)、抗生素(＞99%*)，异色异味、余氯和降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。
升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.3L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。
RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。
产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。
APP和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。TDS 传感器监控并清晰指示水质。
第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个，进一步消除了 50% 的漏水风险。
飞利浦 Water 应用程序，让您可以随时随地远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。
水平放置和 QuickTwist 设计便于更换过滤器；无需现场客户服务。
普通参数
滤网规格
原产地
净化系统
入水条件
功率