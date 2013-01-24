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厨下式净水器

AUT3015/93
  • 即滤长效，纯净双选 即滤长效，纯净双选 即滤长效，纯净双选
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    厨下式净水器

    AUT3015/93

    即滤长效，纯净双选

    双出水控制技术可以让您自由选择合适的过滤模式，满足您不同用水需求。ProLifetime长效过滤，3年持久去除重金属。 查看所有优势

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      即滤长效，纯净双选

      可去除 99%* 的重金属

      • 反渗透技术
      • 双出水设计
      • ≥1.56 升/分钟
      • 3 年 RO 过滤网使用寿命*

      双过滤模式，可满足不同的需要

      复合过滤系统包含 PP 棉和活性碳，可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯，可满足您的日常生活需求，而不会产生废水。AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

      即时享受净化水

      飞利浦AUT3015采用即时流量技术，其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内可达1.56L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，这可能会造成二次污染风险。飞利浦即时流动技术使水龙头拧一下就能获得更清洁的水。 

      3 年RO滤芯使用寿命*

      RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。

      高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

      净水与废水的比例为是 1.5:1，更环保且节省成本。

      ClearSmart 感应技术，让您安心享用

      水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。传感器可监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。TDS 传感器监控并清晰指示水质。

      经过优化的集成式水路，可防止漏水

      第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个，进一步消除了 50% 的漏水风险。

      QuickTwist 滤芯更换

      水平摆放和 QuickTwist 设计，易于更换过滤网；无需提供现场客户服务。

      技术规格

      • 普通参数

        更换滤芯
        • CP
        • RO
        额定净水量
        6000 升  升
        额定水流速
        1.56 升/分钟
        净水效率
        60%
        水箱
        N
        产品尺寸（长）*（宽）*（高）
        393*134*392  毫米

      • 滤芯规格

        滤网精度
        RO：0.0001 微米
        RO 规格
        600G

      • 原产地

        滤芯
        中国
        厨下式净水器
        中国

      • 净化系统

        重金属去除
        99  %
        病毒去除 (MS2)
        99.99  %
        细菌去除
        99.99  %
        抗生素去除（阿莫西林）
        99  %
        余氯去除
        Y
        水质硬度去除
        Y
        农药去除（灭草松）
        99.9  %
        去除浊度
        VOC 去除率

      • 入水条件

        入水压力
        0.1-0.4MPa  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz

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          • XXXGPD：XXX 加仑/天，如果此水槽下方净水器运行 24 小时，则可以产生 XXX 加仑净水。
          • 去除率由专业测试和认证机构在实验室条件下测试得出。
          • RO 使用寿命由专业测试和认证机构或内部实验室在实验室条件下测试得出。每日耗水量不超过 10 升，滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议