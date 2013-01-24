创新5-in-1滤芯是由无纺布、PP棉、活性炭棒、PP棉和后置活性炭棒组成。1根5-in-1滤芯，五重过滤确保了过滤效果；高集成复合滤芯设计，有效节省您的厨下空间。而且您只需要1次更换1根5-in-1滤芯而不是5根滤芯，大大降低了您的换芯频率与成本。
升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.58L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。
RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。
产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。
龙斗和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。
经过改善的第一代集成式水路，水路接头数量仅有7个，可有效防止净水器漏水的情况。
横置滤芯设计与快速旋转技术相结合，您可轻松更换滤芯。您在更换过程中无需切断水源，只需轻轻旋转，即可卸下滤芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。
AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (铅，汞，砷，铬（六价）>99%*)、细菌 (大肠杆菌>99.999%*)、病毒 (MS2噬菌体>99.999%*)、农药 (灭草松>99%*)、残余氯 (>99%*)，有机物(三氯甲烷，四氯化碳＞99.999%*）、硬度去除率为99%，能有效去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。
一般规格
滤芯规格
原产地
净化系统
入水条件
功率