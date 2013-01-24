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厨下式净水器

AUT3036/00
  • 创新5合1，高效省芯更有用 创新5合1，高效省芯更有用 创新5合1，高效省芯更有用
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    厨下式净水器

    AUT3036/00

    创新5合1，高效省芯更有用

    这款创新的净水器拥有由一根5in1复合滤芯和一根RO滤芯组成的Aquashield RO 过滤系统。其过滤系统独特的设计，化繁为简，给您带来简单、健康的水生活。 查看所有优势

    厨下式净水器

    创新5合1，高效省芯更有用

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    厨下式净水器

    创新5合1，高效省芯更有用

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      创新5合1，高效省芯更有用

      全程流速≥1.58L/min，高效去除99%*重金属

      • 反渗透技术
      • 600G*无桶设计
      • ≥1.58L/min
      • 3年RO滤芯寿命

      5-in-1滤芯，创新技术带来高效过滤。

      创新5-in-1滤芯是由无纺布、PP棉、活性炭棒、PP棉和后置活性炭棒组成。1根5-in-1滤芯，五重过滤确保了过滤效果；高集成复合滤芯设计，有效节省您的厨下空间。而且您只需要1次更换1根5-in-1滤芯而不是5根滤芯，大大降低了您的换芯频率与成本。

      6秒装满一杯净化水

      升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.58L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。

      3年RO滤芯寿命*

      RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。

      节水过滤技术，一级水效，1.5:1低废水比

      产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。

      ClearSmart全方位监测技术给您带来无忧的净水体验

      龙斗和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

      升级改善的集成水路有效防止水泄漏

      经过改善的第一代集成式水路，水路接头数量仅有7个，可有效防止净水器漏水的情况。

      快旋换芯技术和滤芯横置设计相结合，让您轻松更换滤芯

      横置滤芯设计与快速旋转技术相结合，您可轻松更换滤芯。您在更换过程中无需切断水源，只需轻轻旋转，即可卸下滤芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。

      去除小至0.0001微米的有害物质

      AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (铅，汞，砷，铬（六价）>99%*)、细菌 (大肠杆菌>99.999%*)、病毒 (MS2噬菌体>99.999%*)、农药 (灭草松>99%*)、残余氯 (>99%*)，有机物(三氯甲烷，四氯化碳＞99.999%*）、硬度去除率为99%，能有效去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

      技术规格

      • 一般规格

        替换滤芯
        • PC5in1-AUT715/00
        • RO-AUT765/00
        额定净水量
        5000L  升
        额定净水流速
        1.58L/min
        产水率(废水比)
        60%(1.5:1)
        储水桶
        N
        产品尺寸
        420x150x413mm  毫米

      • 滤芯规格

        过滤精度
        RO:0.0001μm
        RO膜规格
        600 加仑

      • 原产地

        替换滤芯
        中国
        厨下式净水器
        中国

      • 净化系统

        重金属（铅，汞，砷，铬（六价））去除率
        >99%
        细菌（大肠杆菌）去除率
        > 99.999%
        病毒（M2噬菌体）去除率
        > 99.999%
        农药去除（灭草松）
        99%
        氯减少
        >99%
        有机物去除率(三氯甲烷，四氯化碳）
        99.999%
        硬度去除率
        99%

      • 入水条件

        进水压力
        0.1-0.4MPa  巴
        进水温度
        5-38  °C
        进水水质
        市政自来水

      • 功率

        额定电源
        220V/50Hz

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          • 600GPD：600 加仑/天，如果此净水器运行 24 小时，则可以产生 600 加仑净水。RO：反渗透 (Reverse Osmosis) 的缩写
          • 重金属、细菌、病毒、VOC、残余氯和水质硬度的去除率基于测试报告：(6619)101-1600。杀虫剂的去除率基于 SGS 测试报告：ASH19-016314-01。
          • 3 年：使用市政自来水，水温为 25℃，输入水压为 0.2-0.3 bar，每日耗水量不超过 10 升，此 RO 过滤网可使用 3 年（11000 升/10 升/365 天=3.01 年）。测试数据来源于 BV：(6619)101-1600。6秒装满一杯150ml的净水。
          • 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。