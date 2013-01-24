复合过滤系统包含 PP 棉和活性碳，可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯，可满足您的日常生活需求，而不会产生废水。AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。
升级后的即时水流技术可在 RO 过滤网的使用寿命期间实现 1.84 升/分钟的高流速。无水箱设计使您只需轻轻转动水龙头即可即时过滤每滴水，减少受到二次污染的风险。
RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。
净水与废水的比例为是 1.5:1，更环保且节省成本。
水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。传感器可监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。TDS 传感器监控并清晰指示水质。
第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个，进一步消除了 50% 的漏水风险。
飞利浦 Water 应用程序，让您可以随时随地远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。
水平摆放和 QuickTwist 设计，易于更换过滤网；无需提供现场客户服务。
普通参数
滤网规格
原产地
净化系统
入水条件
功率